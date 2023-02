A- A+

Negócios CEO do YouTube e uma das pioneiras do Google, Susan Wojcick renuncia após 25 anos na empresa Foi na garagem da executiva, amiga pessoal dos fundadores do Google, que empresa nasceu. Ela ajudou a transformar o mais popular serviço de vídeos do mundo

A CEO do YouTube, Susan Wojcicki, uma das mais proeminentes mulheres do Vale do Silício, anunciou nesta quinta-feira, que está deixando a empresa. A executiva, de 54 anos, ficou nove à frente do mais popular serviço de vídeo da internet.

A saída de Susan marca o fim de uma era na companhia controlada pelo Google e se soma a uma longa lista de mulheres que vêm deixando cargos sênior nas empresas de tecnologia nos últimos anos.

Nos seus primeiros anos de existência, a sede do Google era a garagem de Wojcicki, que é amiga pessoal de Larry Page e Sergey Brin, fundadores da empresa. Ela foi uma das primeiras funcionárias do Google e galgou degraus na hierarquia corporativa e nos rankings de executivas nas últimas duas décadas.



Após o Google comprar o YouTube, em 2006, Susan ajudou a torná-lo uma das maiores empresas de mídia social do mundo.

“Hoje, após quase 25 anos (no Google) decidi deixar o papel de chefe do YouTube e começar um novo capítulo focado em projetos pessoais, de saúde e que envolvem a minha família, projetos pelos quais sou apaixonada”, disse Susan em carta aos empregados publicada no site oficial do YouTube.

Neal Mohan, atualmente responsável pela área de produtos do Youtube, vai substituir Wojcicki.

Em comunicado conjunto, os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, destacaram que “Susan tem um lugar único na história do Google e fez contribuições incríveis para os produtos usados por pessoas do mundo inteiro”. “Somos gratos por tudo o que ela fez nos últimos 25 anos”.

A empresa não quis comentar sobre a saúde de Wojcicki. Mas, nos últimos meses, a executiva aparentemente reduziu suas aparições públicas - ela não compareceu no tradicional evento “Made on YouTube” de setembro passado.

Wojcicki continuará atuando como conselheira da Alphabet, empresa que é a controladora do Google. O CEO da Alphabet, Sundar Pichai, pediu que a executiva siga assessorando a empresa, que passa por um momento desafiador para adequar seus produtos e serviços diante do avanço da tecnologia de inteligência artificial.

“Susan teve um papel crucial na origem do Google, e nos últimos anos a sua liderança abriu novos capítulos para a empresa”, disse Pinchai num comunicado.

A saída de Wojcicki é mais emblemática de uma longa lista de executivas que decidiram deixar empresas de tecnologia. No ano passado, Sheryl Sandberg, que era diretora de Operações na Meta (holding que controla do Facebook, Instagram e WhatsApp) saiu da empresa. Meg Whitman, da Hewlett-Packard; Ginni Rommetty da IBM e Marissa Mayer, do Yahoo, também deixaram cargos de chefia importantes nos últimos anos.

