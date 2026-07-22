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Stellantis CEO italiano da Stellantis brinca após microfone falhar em reunião com Lula: 'origem asiática' Executivo fazia apresentação sobre investimentos da montadora no Brasil quando fez o comentário; Lula não reagiu

O CEO global da Stellantis, o italiano Antonio Filosa, fez uma brincadeira nesta quarta-feira durante reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após o microfone que utilizava falhar no Palácio do Planalto.

— Deve ser de origem asiática a bateria — disse o executivo, em referência à origem do equipamento. A piada provocou risos entre alguns dos presentes, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas Lula não esboçou reação.

O comentário ocorreu enquanto Filosa apresentava ao presidente e a integrantes do governo os investimentos da montadora no Brasil e dados sobre a geração de empregos pela empresa no país.

O episódio acontece em um momento em que o governo Lula busca estreitar relações com montadoras de origem asiática, sobretudo fabricantes de veículos elétricos e híbridos, como parte da estratégia de reindustrialização e transição energética. Nos últimos anos, o presidente acompanhou anúncios de investimentos de empresas como a chinesa BYD, que instalou uma fábrica em Camaçari (BA), e da GWM, em Iracemápolis (SP), além de defender políticas de incentivo à produção nacional.

Após a apresentação do executivo, Lula elogiou o desempenho da indústria automobilística e afirmou que o Brasil deverá voltar a emplacar 3 milhões de veículos neste ano. Segundo o presidente, a recuperação do setor foi impulsionada pela retomada da confiança dos investidores, pela melhora das condições econômicas e pela ampliação da renda da população.

O presidente também defendeu uma atuação conjunta entre o governo e as montadoras para ampliar as exportações de veículos produzidos no país. Lula citou a América Latina e a África como mercados prioritários e disse que o governo está disposto a trabalhar com o setor para identificar obstáculos e aumentar a presença da indústria brasileira nesses destinos.

— São dois mercados muito importantes (América Latina e continente Africano) e promissores. Temos condições, de enquanto país, ter uma participação mais efetiva e mais numerosa. Estamos dispostos a trabalhar com vocês para saber quais as dificuldades e o que podemos contribuir — disse Lula.

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