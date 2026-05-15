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Negócios Ceplan aposta em inovação e transição geracional ao completar 30 anos Consultoria pernambucana inicia nova fase com foco em tecnologia e mercado empresarial

Aos 30 anos de atuação, a consultoria pernambucana Ceplan inicia um novo ciclo marcado pela transição geracional, modernização dos serviços e aproximação com as demandas do mercado, sem abrir mão do legado técnico construído ao longo de três décadas de atuação em Pernambuco e no Nordeste.

Fundada por economistas e professores ligados ao planejamento do desenvolvimento regional brasileiro, a Ceplan consolidou sua trajetória associada à formulação estratégica e à análise econômica do Nordeste. Entre os nomes que ajudaram a construir essa reputação estão Tânia Bacelar, Leonardo Guimarães, Aldemir do Vale e Jorge Jatobá.

Agora, a empresa busca adaptar sua atuação a um cenário econômico marcado pela transformação digital, inteligência artificial e necessidade de respostas mais rápidas para governos, empresas e instituições.

“O processo de renovação já vem acontecendo há alguns anos. A gente entendeu que precisava modernizar a empresa sem perder aquilo que sempre foi o nosso diferencial: a capacidade técnica e a leitura estratégica da economia”, afirma o economista e sócio-fundador Paulo Guimarães, atual CEO da consultoria.

Segundo a empresa, o movimento reflete mudanças no próprio mercado de consultoria, que passou a exigir estruturas mais flexíveis, análises dinâmicas e soluções conectadas à rotina operacional das organizações.

A nova fase da Ceplan também é conduzida pelos economistas Júlio César Becher e Ademilson Saraiva, que passaram a integrar a sociedade da empresa. A proposta, segundo eles, é preservar o patrimônio intelectual da consultoria enquanto amplia sua atuação em áreas como inteligência de dados, transformação digital e metodologias mais ágeis de entrega.

“A Ceplan nasceu de professores universitários que faziam consultoria. Nos últimos anos, ela evoluiu para uma consultoria empresarial e governamental formada também por profissionais altamente qualificados e conectados ao mercado e às necessidades reais das organizações”, afirma Júlio Becher.

Ademilson Saraiva destaca que o cenário econômico atual exige maior capacidade de adaptação por parte das consultorias.

“O mundo ficou mais rápido, mais conectado e mais complexo. As empresas precisam de respostas cada vez mais dinâmicas. A consultoria hoje precisa traduzir informação em tomada de decisão com agilidade”, observa.

Como parte das comemorações pelos 30 anos, a Ceplan realiza, no próximo dia 28 de maio, no RioMar Trade Center, a edição especial da Análise Ceplan. O evento terá como tema “Mercado de Energia, Powershoring e a Neoindustrialização brasileira: desafios e oportunidades para o Nordeste”.

A iniciativa é realizada em parceria com o portal Movimento Econômico e conta com patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste. A expectativa é reunir empresários, gestores públicos, investidores e profissionais interessados em discutir os rumos da economia nordestina.

“Temos uma história muito forte construída ao longo de três décadas, mas também temos a responsabilidade de preparar a empresa para os próximos 30 anos”, resume Paulo Guimarães.

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