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Desenvolvimento Ceplan reúne especialistas para debater energia e neoindustrialização no Nordeste Evento marca 30 anos da consultoria e discute uso de energia limpa como vetor de crescimento econômico regional

A Ceplan realiza, no próximo dia 28 de maio, no Recife, uma edição especial da Análise Ceplan em comemoração aos seus 30 anos de atuação. O encontro acontece no RioMar Trade Center e terá como tema “Mercado de Energia, Powershoring e a Neoindustrialização brasileira: desafios e oportunidades para o Nordeste”. As inscrições são gratuitas e estão abertas pela plataforma Sympla.

Reconhecido no calendário econômico regional, o evento deve reunir representantes do setor produtivo, governo, instituições financeiras e especialistas para discutir os principais caminhos de transformação da economia nordestina. Em um cenário marcado pela transição energética e por mudanças na dinâmica industrial global, o debate busca apontar como a região pode ampliar sua participação no desenvolvimento nacional.

Um dos conceitos centrais da programação será o “powershoring”, estratégia que propõe o aproveitamento da energia limpa, abundante e competitiva do Nordeste como diferencial para atrair novos investimentos. A ideia é estimular a instalação de indústrias e serviços que demandam alto consumo energético, reduzindo a exportação de energia e fortalecendo a economia local.

O evento também deve abordar os desafios enfrentados pela região para transformar sua capacidade de geração renovável em crescimento econômico. Entre os temas em pauta está o papel de setores como data centers, analisando impactos em geração de empregos e uso de recursos como energia e água.

Outro eixo do encontro será a discussão sobre a política federal Nova Indústria Brasil (NIB) e suas possibilidades de adaptação à realidade nordestina. A proposta é refletir sobre formas de ampliar a inserção da região nas estratégias de reindustrialização e fortalecer cadeias produtivas locais.

A programação contará com dois painéis principais: o primeiro voltado aos desafios para ampliar a demanda regional por energia, e o segundo focado nas oportunidades de integração entre energia limpa e política industrial. A iniciativa busca reunir diferentes perspectivas, do setor público, privado e acadêmico, para construir soluções viáveis para o desenvolvimento regional.

Além do conteúdo técnico, a edição de 2026 também celebra a trajetória da Ceplan, fundada em 1996 e responsável por mais de 270 projetos, atendendo cerca de 70 clientes em diversas áreas.

Realizado em parceria com o Movimento Econômico, o evento conta com patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste. A expectativa é reunir empresários, gestores públicos e investidores interessados nos rumos da economia nordestina.

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