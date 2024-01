Cerca de 1,1 de pernambucanos conseguiram desconto na conta de energia elétrica

A- A+

No ano de 2023, a Neoenergia Pernambuco incluiu 323 mil clientes na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Porém, cerca de 1,1 milhão de pernambucanos com Número de Inscrição Social (NIS) ou Benefício de Prestação Continuada (BPC) ainda não procuraram a companhia para receber os benefícios da tarifa.

Com uma média de 885 novos participantes ingressando diariamente no programa do Governo Federal no Estado, o número total de beneficiários da distribuidora ultrapassou 1,1 milhão de unidades consumidoras, desfrutando de descontos de até 65% em suas contas de energia.

“Outro ponto que devemos levar em consideração é que a quantidade de pessoas que possuem o NIS ou o BPC atualizados e que ainda não estão inscritos na Tarifa Social também é elevada. Por isso a Neoenergia convoca a todos que possuem esses dois documentos para procurarem uma das lojas de atendimento, o Whatsapp (81.3217.6990) ou mesmo o site oficial da distribuidora para realizar o cadastramento e passarem a ter o benefício”, comentou a supervisora comercial da Neoenergia, Mariana Cordeiro.

Quando o titular do NIS ou do BPC é o mesmo da conta de energia, o cadastramento é automático. Caso sejam diferentes, a companhia precisa ser avisada para poder conceder o desconto de até 65%.

Os moradores de imóveis alugados que possuem o NIS ou o BPC atualizados, também têm direito ao desconto, visto que o benefício é para o núcleo familiar.

Como se cadastrar na Tarifa Social?

Para ter acesso ao desconto o cliente precisa estar inscrito no CadÚnico. As famílias de baixa renda devem adquirir o número do NIS diretamente no Cras do seu município. Além disso, os usuários que estão cadastrados e que possuem uma renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, também podem fazer a inscrição da Tarifa Social.

Para isso, basta informar o código do cliente da Neoenergia Pernambuco (número no canto superior direito da fatura e o NIS). A distribuidora fará a confirmação no banco de dados do Governo Federal, após a checagem dos dados, o prazo para inclusão na Tarifa Social é de cinco dias úteis.

Caso o beneficiário não seja o titular de unidade consumidora da Neoenergia, será necessário a inclusão do CPF e do RG do portador do NIS. A solicitação poderá ser feita por meio do site independentemente de possuir ou não o benefício do Bolsa Família.

