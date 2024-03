Cerca de R$ 2 bilhões são injetados na economia de Pernambuco durante a alta temporada

A- A+

Segundo dados do setor de Pesquisas da Secretaria de Turismo e Lazer e da Empetur, mais de 2 bilhões de reais foram injetados na economia de Pernambuco por causa da movimentação de turistas nos principais destinos indutores do Estado.

O número foi alcançado durante o período da alta temporada, que compreende os meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024. Somente neste ano, mais de meio milhão de turistas circularam nestes destinos. Além disso, é importante salientar que os dados não incluem o Carnaval de Pernambuco visto que, apenas a festa, movimentou 3 bilhões de reais na economia.

“O verão tem um grande impacto social e econômico. Mais de 2 bilhões injetados na economia representam um aumento de 20,06% em relação ao ano passado. A gente está totalizando aí 400 milhões de reais a mais que entraram na economia, em relação ao ano passado, beneficiando todo o trade turístico, trabalhadores, empresários, fazendo com que Pernambuco se recupere economicamente e que, claro, a gente gere oportunidades em todas as regiões do Estado”, Daniel Coelho, Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco.

Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, aponta que o Nordeste é uma das regiões preferidas dos brasileiros para aproveitar o verão, e o arquipélago de Fernando de Noronha é o segundo destino mais buscado pelos brasileiros em 2024 nesta época do ano.

A CVC listou os cinco destinos mais buscados para essa estação e a capital pernambucana aparece em 3° lugar no ranking. Por outro lado, a Decolar, mapeou os destinos preferidos dos seus clientes latino-americanos e apontou que Recife ficou em décimo lugar no ranking dos lugares mais procurados para as férias de janeiro deste ano.

O site de reservas de hotel Booking.com divulgou uma lista no começo de fevereiro com os cinco destinos brasileiros mais buscados para o carnaval e a praia de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, ocupou o segundo lugar.

Aumento de voos para alta estação

Durante os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, a Azul Viagens ofertou mais de 20 voos semanais para Recife, partindo de vários mercados, representando um aumento de 63% no número de voos para a temporada.

A capital pernambucana também ganhou mais uma frequência semanal - pela Gol - para Buenos Aires, na Argentina. Os voos entre os dois países acontecem às quintas-feiras, com embarque e desembarque no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza).

O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, afirma que essa receita proveniente do turismo só reforça como o setor desempenha um papel importante e fundamental para a economia de Pernambuco.

"Pernambuco possui inúmeros destinos incríveis, mas durante a alta temporada, nosso litoral, sem dúvidas, é bastante buscado. Esse valor superior a dois bilhões de reais injetados na economia do estado, provenientes do turismo, nos deixa bastante orgulhosos, pois é fruto de todo um trabalho que vem sendo feito em pouco mais de um ano da nova gestão. Lançamos a nossa campanha de verão em São Paulo com a presença das maiores operadoras do país, divulgamos os nossos destinos de verão, nacionalmente, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, entre outras regiões, e internacionalmente em países como Argentina, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Uruguai, Panamá e Paraguai. Também trabalhamos em conjunto com algumas companhias para aumentar a oferta de voos durante esse período", explica Eduardo Loyo.

