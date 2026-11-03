A- A+

propaganda Festival Cria 2026 reúne finalistas para cerimônia de premiação nesta quarta-feira (4) São 634 projetos finalistas entre 45 agências de pernambuco e de outros estados do Nordeste

O Festival Cria 2026, voltado à produção publicitária pernambucana, realiza, nesta quarta-feira (4), a cerimônia de premiação dos 634 projetos finalistas no espaço de eventos do Shopping Rio Mar, das 9h às 19h. Promovido pelo Sistema Nacional das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE), a edição recebeu 1.306 inscrições, cerca de 70% a mais comparado ao ano anterior.

Ao todo, 45 agências de Pernambuco e de outros estados participaram da disputa. Entre as finalistas, 26 são pernambucanas, quatro delas do interior do estado. Outras onze são de estados como Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte e concorrem na categoria CRIA Nordeste, criada nesta edição para ampliar a participação de empresas da região.

A premiação contempla 18 categorias principais e mais de 80 subcategorias. Os trabalhos selecionados concorrem às Capivaras de Bronze, Prata e Ouro, além do Grand Prix e de premiações especiais destinadas a reconhecer os destaques da edição.

Segundo a presidente do Sinapro-PE, Lelê Carvalho, o crescimento das inscrições e a presença de agências de outros estados ampliam o alcance do festival e a visibilidade da produção publicitária nordestina.

“Os números desta edição mostram a força do mercado criativo e o interesse das agências em apresentar seus trabalhos e disputar reconhecimento. A criação da categoria CRIA Nordeste também abre espaço para ampliar o intercâmbio entre os mercados locais e valorizar a diversidade da publicidade produzida na região”, afirma.

Avaliação

O processo de avaliação do CRIA 2026 foi dividido em duas fases. Na primeira, um júri on-line formado por 13 profissionais do Brasil e do exterior analisou os trabalhos inscritos e definiu o shortlist.

A escolha dos vencedores ficará a cargo de um júri presencial formado por cinco profissionais do mercado publicitário: Renata Novis, diretora de criação da AlmapBBDO; Lucas de Ouro, sócio-diretor de criação da Tuppi Criatividade; Giácono Chiesa Alencar Brayner, diretor de criação do Bando de Criação; Carla Caneelara, diretora de criação da WE; e Karan Novas, especialista em criatividade, conteúdo e tendências. O grupo será responsável por avaliar os trabalhos finalistas e definir os premiados.

Palestras

Além da cerimônia de premiação, o Festival CRIA 2026 contará com uma programação de palestras e painéis sobre os desafios e as transformações do mercado da comunicação. Entre os convidados confirmados estão o head de Comunicação, Mídia e Dados da Wieden+Kennedy, Gui Cavalcante; a CCO e cofundadora da Good Latinas for Good, Andrea Siqueira; o fundador da Soluções Valentes, Sérgio Valente; a presidente do Sinapro-SP e CEO da Bruncho, Ana Paula Passarelli; e o Chief AI & Innovation Officer e co-managing director da YouDare, Cleber Paradela.

Os temas das apresentações incluem criatividade, originalidade, construção de marcas, inovação e inteligência artificial. Entre os assuntos previstos estão o papel humano na criação, o desenvolvimento de soluções estratégicas para os negócios e as possibilidades de utilização da IA na estruturação de novos modelos de agência.



A programação também contará com o designer e publicitário Marcello Serpa, que participa de uma conversa intitulada “Vim, Vi, Vendi”, conduzida por Karan Novas, sobre a própria trajetória e a experiência no mercado criativo.



A iniciativa também é realizada em parceria com a Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), o Grupo de Mídia de Pernambuco, a Advanced Business Application Programming (Abap) e o Inspira.



O evento também contará com a participação de marcas parceiras, que promoverão ativações, estandes interativos e gravações de podcasts no local. A programação cultural terá apresentações do grupo Sambadeiras e da Orquestra Santa Clara.

A lista completa dos trabalhos finalistas está disponível no site oficial do festival.



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também