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premiação Cerimônia do Prêmio MasterCana Norte-Nordeste 2026 ocorre no Recife Premiação homenageia profissionais, empresas e instituições que contribuem para o desenvolvimento da bioenergia na região

O Recife receberá, nesta quinta-feira (19), a cerimônia do Prêmio MasterCana Norte-Nordeste 2026, que será realizada no Spettus Premium, no bairro de Boa Viagem. O prêmio é uma homenagem aos profissionais, empresas e instituições que contribuem para o desenvolvimento da bioenergia na região.



Entre os homenageados do setor estão Aryl Lyra, diretor-presidente da Usina Caeté, e José Ranulfo Queiroz Neto, diretor da Estreito Agropecuária e um dos dirigentes históricos do Sindaçúcar-PE.



“Ao mesmo tempo em que reconhecemos quem construiu essa trajetória, buscamos projetar a nova geração de líderes que continuará conduzindo o setor com inovação, responsabilidade e espírito de superação. Sabemos dos desafios que o Norte-Nordeste tem vivido. O nosso papel é agregar valor, reunir lideranças e promover conhecimento em um momento que exige estratégia e união”, explicou o CEO da Pró-Usinas JornalCana, Josias Messias.



Congresso

A capital também sediará um debate do setor bioenergético do Nordeste, quando, no mesmo dia, será realizado o Congresso Usinas de Alta Performance do Norte-Nordeste, o UAPNE 2026.

Com programação prevista para antes do prêmio, o evento reunirá executivos, produtores, técnicos e especialistas do ramo e é promovido pela Pró-Usinas JornalCana.

O UAPNE 2026 será na sede da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP) e ocorre em um momento considerado pelo setor como a “Safra da Superação”, marcado por desafios produtivos, necessidade de inovação e mudanças estratégicas no mix de produção das usinas.

Estratégia

O Congresso UAPNE 2026 também discutirá vertentes estratégicas e soluções práticas para elevar a eficiência agrícola e industrial das usinas, reunindo especialistas que vêm liderando processos de transformação no setor.

A abertura será conduzida por Josias Messias, CEO do Grupo Pró-Usinas, e Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP e da COAF. Na sequência, o painel “Superação dos Desafios Institucionais e Estruturais do Setor” reunirá Renato Cunha, presidente executivo da NovaBio e do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), além de representantes do Banco do Nordeste e do Porto de Suape.

O evento abre espaço às novas lideranças das usinas e às perspectivas de inovação e sucessão empresarial, com o painel “Nova Geração – Projetando o Futuro do Setor”, que contará com as participações de André Meirelles (Usina União e Indústria); Carolina Maranhão Fernandes de Arruda (Usina Santo Antônio); Joanna Costa (Grupo EQM) e Paulo Couto Ramalho de Castro (Usina Caeté).

Inovação

A mecanização da colheita de cana, considerada um dos maiores desafios operacionais do Nordeste, será um dos temas centrais do congresso. O assunto será debatido no painel “Excelência Agrícola e os Desafios da Mecanização da Colheita”, com a participação de Hugo Cavalcanti, superintendente agrícola do Grupo JB.

A discussão será ampliada por Heleno de Barros, diretor agrícola do Grupo EQM, que apresentará o tema “Mecanização da Colheita Cana Inteira – A Hora da Verdade”, trazendo reflexões sobre os modelos de colheita mais adequados para ampliar produtividade e eficiência logística.

Outro destaque será o case da Central Açucareira Santo Antônio, de Alagoas, que apresentará a otimização da logística e das operações agrícolas com uso de inteligência artificial.

A experiência será detalhada por Roderick Alex Luna da Silva, analista de sistemas e coordenador do Centro de Operações Agrícolas (COA) da companhia. Eficiência No eixo Superação & Excelência Industrial, o congresso trará o case da Agrovale, apresentado por Lucas Amaro dos Santos, gestor de produção industrial da empresa, mostrando avanços na produção de etanol com redução de amido por ação enzimática e fermentação endógena.

Também será exposto o case da Usina Coruripe Matriz, apresentado por Arthur Moraes, Coordenador de Mecânica Industrial da unidade, que abordará tecnologia e inovação aplicadas à cogeração de energia e às utilidades industriais.

Completando o painel industrial, a Usina São José do Pinheiro (USJP), de Sergipe, apresentará o tema “Gestão Inteligente para Alta Eficiência Industrial”, com Eduardo Saldanha, gerente industrial, e Marcos Chagas, engenheiro químico da companhia, demonstrando como a gestão orientada por dados pode elevar o desempenho operacional das usinas.

Além do Banco do Nordeste e Complexo Industrial Portuário de Suape, também patrocinam o evento as empresas do Grupo EQM, Hidrovapor, Axiagro, S-PAA, Tebe, Pró-Usinas, General Chains, Buchi, Fermentec e Veólia. MasterCana Após um dia de debates e apresentações técnicas, a noite será dedicada à celebração do setor com a cerimônia do Prêmio MasterCana Norte-Nordeste 2026.



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