A- A+

Previdência Ceron: é "irrefutável" que Brasil precisará de várias reformas da Previdência ao longo do tempo Secretário do Tesouro Nacional disse que, para manter investimentos e uma carga tributária que "permita o desenvolvimento da economia", é necessário fazer esse tipo de ajuste

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta segunda-feira, 24, que é "irrefutável" a avaliação de que o Brasil precisará passar por diversas reformas da Previdência ao longo do tempo.

O aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população levam a esse diagnóstico, explicou.





"Esses dois fatores, expectativa de vida e uma questão demográfica, geram uma pressão, e você tem de atualizar as condições de tempos em tempos", afirmou o secretário, em entrevista ao vivo à Exame. "O País deveria, cada vez mais, tratar isso com naturalidade e com seriedade."



Ceron disse que, para manter investimentos e uma carga tributária que "permita o desenvolvimento da economia", é necessário fazer esse tipo de ajuste.



"Não é uma discussão fácil, ninguém quer perder benefícios, é natural. Mas tem de fazer isso", afirmou o secretário. "É inevitável, nós teremos de passar no futuro por outras reformas".

Veja também