A- A+

Ceron Ceron: Se for necessário fazer bloqueios, bloqueios serão feitos De acordo com Ceron, há alinhamento de todas as áreas do Poder Executivo com esse compromisso.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, reiterou nesta segunda, 22, a mensagem dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta manhã de que, se necessários, bloqueios serão feitos no Orçamento para garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida pelo arcabouço fiscal.

De acordo com Ceron, há alinhamento de todas as áreas do Poder Executivo com esse compromisso.

Após a divulgação do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do 3º bimestre, Ceron afirmou que o documento reitera o compromisso do governo com as regras fiscais existentes e a disposição em tomar medidas necessárias em prol do resultado fiscal.

O secretário disse ainda que os limites de despesas serão rigorosamente observados, ainda que haja pressões sobre despesas obrigatórias.

Ele disse ainda que os números divulgados corroboram um cenário distinto ao ambiente de incerteza e de aversão ao risco que impera nas análises de agentes financeiros. "São muitas vezes legítimas considerações e preocupações e é nosso papel mostrar e sinalizar que o caminho continua sendo o mesmo", disse, ao reforçar compromisso com marco fiscal de médio e longo prazo.

O secretário afirmou que o País tem um ambiente econômico muito saudável, com estabilidade e previsibilidade. "Há ancoragem nos resultados fiscais primários, não tem abertura, descolamento", disse, ao reiterar a importância dos números apresentados hoje.

Veja também

Investimentos Governo prevê leiloar 40 projetos até o fim do ano e gerar R$ 80 bi em investimentos