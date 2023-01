A- A+

TECNOLOGIA CES 2023 promete novidades em realidade virtual, saúde, meio ambiente e veículos voadores A mais badalada feira de tecnologia do mundo será aberta nesta quinta-feira (5), em Las Vegas

Os últimos avanços em inteligência artificial, de veículos a robôs e eletrodomésticos, estarão em exibição na feira anual de tecnologia Consumer Electronics Show (CES), que terá início nesta quinta-feira (5), em Las Vegas, Estados Unidos.

Esqueça o carro do futuro: Maior feira de tecnologia do mundo aposta no aqui e agora em inovações para automóveis

Realizada de forma virtual em 2021 e híbrida no ano passado, a CES acontecerá até domingo (8), em mais de sete hectares, incluindo o vasto Centro de Convenções de Las Vegas e pavilhões instalados em estacionamentos.

- Em 2022, havia enormes salões vazios: a CES era uma sombra de si mesma. Agora, esperamos multidões, dificuldades para se deslocar e reuniões a portas fechadas – tudo o que uma feira comercial tem - disse Avi Greengart, analista da Techspotential.

A CES será aberta oficialmente na quinta-feira, mas as empresas começaram a apresentar suas novidades em tecnologia na terça-feira.

Veículos no protagonismo

A próxima geração do setor de transporte, passando por carros, caminhões, barcos e tratores, até máquinas voadoras, atrairá a atenção do público, segundo analistas.

- Será quase como estar em uma feira de automóveis- disse Kevan Yalowitz, da consultoria Accenture.

Mais do que nunca, os veículos contam com sistemas operacionais muito parecidos com um smartphone ou computador portátil. A Accenture espera que, até 2040, cerca de 40% dos automóveis em circulação contem com software para atualizar remotamente.

Com os carros conectados à internet, vêm os aplicativos e o entretenimento on-line, à medida que os desenvolvedores se esforçam para envolver os passageiros com serviços de streaming e compras a bordo.

De acordo com Yalowitz, cada vez mais veículos participarão da “batalha pelo tempo do consumidor”, um dos temas centrais da CES 2023. Também estarão em destaque veículos elétricos com inteligência artificial, antecipou Greengart.

Mas "o que realmente está criando um burburinho são as máquinas voadoras personalizadas", apontou o analista de tecnologia independente Rob Enderle:

- Basicamente, são drones que carregam humanos.

Impulso ao metaverso

Liderados pela Meta, empresa de Mark Zuckerberg, os mundos virtuais imersivos conhecidos como metaverso são vistos por alguns como o futuro da internet. Já um tema dominante na CES 2022, os dispositivos de realidade virtual (VR) destinados a transportar pessoas para o metaverso devem voltar a atrair os holofotes.

A Meta - que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp - está permitindo que convidados experimentem seu mais recente headset VR, o Oculus Quest, a fim de persuadir os céticos de que a mudança de foco da empresa para o metaverso foi certeira.

Espera-se que gadgets e serviços lançados como parte da próxima geração da internet, a "Web 3", incluam equipamentos de realidade mista, assim como tecnologia blockchain e NFTs.

A Web 3 promete uma internet mais descentralizada, onde gigantes da tecnologia, grandes corporações ou governos não possuem mais todas as chaves para a vida on-line.

- A ideia de como iremos nos conectar vai fazer parte da grande tendência da CES - afirmou Carolina Milanesi, especialista da Creative Strategies.

Analistas esperavam a promoção das criptomoedas entre as inovações da Web 3 na feira, mas "poderia haver um recuo" devido à implosão da plataforma de criptomoedas FTX e à prisão de seu CEO Sam Bankman-Fried, segundo Carolina.

Covid e clima

A CES 2023 deve mostrar os efeitos da pandemia, uma vez que os produtos projetados durante a era dos confinamentos e do trabalho remoto estarão chegando ao mercado, mesmo que os hábitos pré-Covid estejam retornando, observou Greengart.

Tecnologias destinadas a avaliar melhor a saúde e a se conectar remotamente com prestadores de cuidados também terão espaço nesta edição.

E, embora se trate de uma feira de consumo, o meio ambiente também será assunto, com exibições de dispositivos para coleta de lixo de cursos d'água e aplicativos que ajudam a reduzir o consumo de energia.

Muitas empresas estão removendo o plástico de suas embalagens e mudando para materiais biodegradáveis, enquanto tentam diminuir suas emissões de carbono, dizem analistas.

- Se você é o tipo de pessoa que vive isolada cultivando vegetais, então a CES não é para você", acrescentou Greengart. "Mas parabenizo as empresas que encontram maneiras de tornar seus produtos e sua cadeia de suprimentos mais sustentáveis."

Veja também

Negócios Sem fornecimento de carne da Rússia, McDonald's deve abandonar o Cazaquistão