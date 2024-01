CES 2024: evento de eletrônicos terá novidades como bicicleta com ChatGPT e geladeira inteligente

A- A+

Se você já está cansado de toda conversa envolvendo a inteligência artificial (IA), fique sabendo que 2024 já começa com um banho de novidades na área. O tema que dominou a indústria de tecnologia no ano passado deve ser um dos protagonistas da Consumer Electronics Show (CES), a maior feira de eletrônicos do mundo, que comeca na próxima terça-feira, em Las Vegas, nos EUA.

A tecnologia aparecerá, no evento, embutida em geladeiras, aspiradores, robôs e até em bicicletas e carros. Entre as empresas que criam dispositivos como televisores e computadores , pode-se esperar uma série de novidades envolvendo chips e equipamentos mais potentes, adaptados para a IA.

Realizada anualmente nos EUA, a CES é conhecida por ser uma das maiores feiras de eletrônicos do mundo e um espaço em que grandes empresas do setor revelam produtos e inovações que em breve estarão no mercado. Dali saem as principais tendências dessa indústria.

Nesta edição, os mais de 130 mil participantes poderão conferir novidades de gigantes como Samsung, LG e Panasonic, mas também de startups que estão criando novas soluções com o empurrãozinho da IA - ao todo, 1200 startups participam da feira, que terá 4 mil expositores.

Confira a seguir algumas inovações que serão apresentadas no evento.

Geladeira com IA

Que tal uma geladeira que avisa quando um alimento está perto de estragar? Ou um robô que checa se todas as janelas da casa estão fechadas? Essas são algumas das inovações que estarão na CES, vindas das fábricas de gigantes da indústria.

Uma das marcas que costuma bater o cartão na feira, a Samsung vai apresentar na CES uma geladeira com inteligência artificial que avisa quando um alimento está perto de estragar. Para isso, o eletrodoméstico é equipado com a tecnologia “Vision AI” (algo como "visão IA"), capaz de identificar até 33 alimentos frescos.

"Após a configuração, a geladeira envia alertas, por meio de sua tela LCD de 32 polegadas, que informam quando os itens estão se aproximando da data de validade", informou a empresa.

Robô que lê emoções

Outra marca que mostrará, na CES, como a IA poderá em breve fazer parte de nossas casas, além de estar em nossos celulares e computadores, é a LG. A marca irá apresentar um robô alimentado por inteligência artificial que é uma espécie de "governante" da casa, que pode monitorar pets e funcionar como sistema de segurança.

Com duas pequenas pernas para se mover, o robô interage verbalmente com os usuários e até expressa emoções, com tecnologia que mistura reconhecimento de voz e imagem. Além de poder interagir com outros eletrônicos, o robô também é equipado com câmeras e envia avisos aos usuários quando eles não estão em casa - no caso de alguma janela ter ficado aberta, por exemplo.

Mas não é só isso. "Quando o usuário volta para casa, o robô o cumprimenta, discerne suas emoções analisando sua voz e expressões faciais e seleciona música ou outro conteúdo de acordo com seu humor", informa a empresa. "Também auxilia os usuários em seu dia a dia, fornecendo detalhes de transporte, atualizações meteorológicas, horários pessoais ou lembretes para tomar medicamentos."

Bicicletas e carros com IA?

Entre as startups, a alemã Urtopia pretende mostrar que a inteligência artificial - neste caso, o ChatGPT, da OpenAI - pode ser integrada também aos meios de transporte. A empresa pretende demonstrar como funciona sua E-Bike que foi integrada ao robô conversador, além de ter Bluetooth, Wi-Fi e GPS.

A ideia da empresa é que o usuário possa interagir com a bike a partir de comandos de voz, sem precisar mexer em telas de controle enquanto circula com ela. As informações aparecem em uma tela no guidão. Com isso, é possível, por exemplo, pedir por uma sugestão de rota ou informações climáticas.

Entre as gigantes da indústria automotiva, a expectativa é que novos anúncios envolvendo IA sejam feitos na feira. Segundo a agência Reuters, a Volkswagen deve apresentar uma nova parceria com a Cerence, empresa que fabrica assistentes virtuais com IA, e com a Cipia, startup de Israel que desenvolveu um sistema que monitora sinais de distração e sonolência em motoristas.

Outra novidade nessa área deve vir da Amazon, que informou que anunciará uma parceria com a BMW dentro da área de IA generativa. A empresa não deu detalhes de qual será a inovação ou produto.

Chips, TVs e PCs mais potentes

Como é de se esperar, as atualizações mais recentes em computadores, celulares e televisões não deixarão de marcar presença na CES 2024. Parte delas virá também com novidades envolvendo a IA.

A LG, que anunciou na semana passada uma nova linha de TVs OLED, irá exibir na feira as televisões LG Signature OLED M4 e OLED G4. Uma das novidades nos equipamentos é a inclusão de um processador com AI que melhora a qualidade de som e imagem. Chamado de Alpha 11, ele também aumenta em 70% o desempenho visual da TV durante os jogos, em relação com a linha anterior.

Entre os computadores, algumas das inovações abraçam a tendência do "AI PC". O termo tem sido usado por empresas como Dell e AMD para descrever computadores com chips com NPUs (Unidade de Processamento Neural), que aceleram mecanismos de inteligência artificial - e que devem marcar presença na feira.

