A- A+

Tecnologia e Games Cesar Beat comemora 30 anos de atuação na redefinição do futuro da inovação no Brasil O evento acontece nos dias 14, 15 e 16 de maio no bairro do Recife

Leia também

• Cesar School promove maratona criativa voltada para mulheres na indústria de jogos e videogames

Em celebração aos 30 anos de trajetória, o Cesar, um dos principais centros de inovação e tecnologia do país, lançou, na tarde desta quinta-feira (14), o Cesar Beat, evento realizado na unidade do Moinho, no Bairro do Recife.

Com programação gratuita e aberta ao público, a iniciativa reúne palestras, oficinas e debates sobre tecnologia, conhecimento e inovação até este sábado (16).

As inscrições estão disponíveis no site do Cesar.

A abertura contou com uma palestra do fundador do Cesar, Silvio Meira, que reuniu estudantes, profissionais, representantes da imprensa e lideranças políticas.

Durante o encontro, o cientista relembrou a criação da instituição, fundada em maio de 1996, como resposta à fuga de talentos do Nordeste, e destacou a evolução do centro, que hoje integra educação, pesquisa aplicada e desenvolvimento de negócios tecnológicos.

“Uma instituição como o Cesar resolve problemas, cria impacto e, para inovar, tem que ser uma instituição de aprendizado. Se ela não aprender o tempo todo, fica resolvendo problemas que não existem mais. E, quando você passa a fazer isso, morre. Se você está resolvendo problemas que estão morrendo, está tentando vender carroças quando o mercado pede automóveis”, disse o cientista.

O fundador também relembrou os primeiros passos do Porto Digital, no Bairro do Recife, e destacou o pioneirismo da instituição. Segundo ele, o Cesar foi a primeira organização a operar no polo tecnológico que, anos depois, se consolidaria como referência nacional em inovação.

Impactos em Pernambuco

João Campos, Carlos Costa e Marília Arraes | Foto: Paulo Vasconcelos/Cesar/Divulgação

Entre os presentes estava o ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos, acompanhado do seu vice na pré-candidatura, Carlos Costa. Durante o evento, Campos ressaltou as parcerias desenvolvidas com o Cesar durante sua gestão na capital pernambucana, incluindo o programa Embarque Digital.

“O Recife tem um grande patrimônio, que é o Cesar. E o Cesar também faz muito bem ao Recife”, afirmou. “Essa harmonia entre a cidade e a instituição é o que nos garante construir o futuro.”

A ex-deputada federal e candidata ao Senado, Marília Arraes, também participou da programação. Ela afirmou ter acompanhado o nascimento do Cesar ainda na adolescência e destacou a transformação promovida pela instituição no Bairro do Recife e na formação de estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

“A gente viveu um momento de muita negação à ciência, de negação ao desenvolvimento de tecnologias no país, e o Recife é uma prova de resistência”, disse Arraes.

“A gente precisa de um Congresso Nacional comprometido, não somente com projetos como o César, mas com outros que foram inspirados aqui em Pernambuco e no Brasil”.

Para Arraes, Pernambuco tem potencial para exportar não apenas sua cultura, mas também soluções criativas e tecnológicas desenvolvidas no estado.

Futuro

Durante a palestra, Silvio Meira também abordou os impactos da Inteligência Artificial na sociedade e os desafios que a tecnologia deve impor nas próximas décadas. “A IA está mudando uma questão fundamental: qual será o papel do cérebro humano no mundo ao nosso redor? Essa é uma pergunta que teremos de responder nos próximos anos”, afirmou.

Na avaliação do cientista, a transformação provocada pela IA pode ser comparada à revolução iniciada pela prensa de tipos móveis criada por Johannes Gutenberg, em 1454, que democratizou o acesso à informação.

Mas, além de homenagear a trajetória, o encontro também marca o posicionamento estratégico para as próximas décadas: fabricar o futuro sem perder a conexão com as suas raízes.

“Aqui a gente está discutindo como é que o mundo vai mudar. Por que o mundo mudou? Por que é que o mundo não muda? Se você não mudar, se você não trouxer o futuro do futuro para o presente? É isso que a gente faz todo dia no César há 30 anos”, conclui Meira.

Programação

A programação do evento foi organizada em cinco trilhas temáticas. São elas:

Antena na Lama — Inteligência Artificial e Cibersegurança: a trilha debate os sinais e tendências que já estão moldando os próximos anos, com foco em tecnologia, IA e proteção digital.

Navegar sem Mapa — Aprendizagem: o espaço propõe reflexões sobre novos caminhos para formar profissionais em um mundo em constante transformação.

Cria que Voa — Empreendedorismo: a programação aborda a criação de novos negócios, inovação e fortalecimento de ecossistemas empreendedores.

Raiz que Move — Impacto: a trilha destaca iniciativas voltadas à inovação com propósito e à promoção de transformação social e sustentável.

Ouvido no Chão — Design: o eixo discute soluções centradas nas pessoas, experiência e estratégias de inovação voltadas às necessidades humanas.

Veja também