Sáb, 11 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado11/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tecnologia e Games

Cesar lança plataforma digital do Fast e amplia acesso à educação de qualidade

Durante o evento, a empresa também apresentou o documentário "Fast: conexões que movem futuros", que mostra como a tecnologia vem transformando vidas no país

Reportar Erro
Evento foi realizado na sede da empresa, na noite desta sexta (10)Evento foi realizado na sede da empresa, na noite desta sexta (10) - Foto: Paulo Vasconcelos/CESAR

O Cesar anunciou o lançamento da plataforma online e gratuita Fast.on, iniciativa que amplia o acesso à educação de qualidade no Brasil, na noite desta sexta-feira (10). A novidade foi apresentada durante o Fast Play, realizado na sede da instituição, no Moinho, no Bairro do Recife.

No evento, o centro de inovação e conhecimento também exibiu o documentário "Fast: Conexões que Movem Futuros", que reúne histórias de estudantes que tiveram suas vidas foram transformadas pelo acesso gratuito à educação.

A plataforma faz parte do Fast – Formação Acelerada em Soluções de TechDesign, programa gratuito desenvolvido pelo Cesar em parceria com a Softex e o MCTI Futuro, iniciativa nacional de capacitação para a transformação digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), criada durante a pandemia da Covid-19.

A proposta do projeto é ampliar o acesso à formação em tecnologia para pessoas pertencentes a grupos historicamente sub-representados no setor, promovendo inclusão e diversidade, com atenção especial às mulheres com mais de 45 anos. O programa oferece trilhas de aprendizagem baseadas em metodologias ativas, além de materiais didáticos e desafios práticos.

Leia também

• Apple processa OpenAI por violação de segredos comerciais

• Meta lança gerador de imagens que permite uso de fotos públicas do Instagram para criar deepfakes

• O @ chegou ao WhatsApp: quando a função será liberada? Saiba como criar o seu nome de usuário

Para a CEO do Cesar, Karla Godoy, o projeto gera impacto real na vida das pessoas e representa um dos pilares da atuação da instituição.

"É com projetos como esse que a gente entrega excelência, não apenas números. A gente, de fato, transforma o potencial das pessoas", afirmou durante discurso no FAST Play.

Em quatro anos de atuação, o Fast formou mais de 10 mil pessoas em todas as regiões do Brasil, promoveu 55 turmas e emitiu mais de 30 mil certificados. Entre os participantes, 68,8% são pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas; 39,3% são mulheres, pessoas trans e não binárias; e 38,2% pertencem à comunidade LGBTQIAPN+.

"Há 30 anos desenvolvemos tecnologia, mas nunca perdemos de vista que ela é apenas um meio. O que realmente construímos são pontes entre conhecimento e oportunidade, entre quem ensina e quem aprende, entre quem sonha e quem finalmente encontra espaço para realizar esse sonho", destacou Karla Godoy. "E toda ponte existe porque alguém decidiu construí-la para que outra pessoa pudesse atravessá-la", completou.

Durante o Fast Play, o Cesar também inaugurou novos ambientes voltados à aprendizagem prática, entre eles o Estúdio Le Castellet.

Fast.on
A iniciativa ampliará o alcance da metodologia desenvolvida pelo Fast ao reunir, em um ambiente digital, conteúdos e trilhas de aprendizagem voltados à formação em áreas estratégicas da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A plataforma reforça a proposta do projeto ao oferecer qualificação acessível, flexível e alinhada às demandas do mercado.

Segundo Jana Branco, gerente de Soluções Educacionais do Cesar, um dos objetivos iniciais do projeto era implantar laboratórios para fortalecer o ecossistema de inovação. No entanto, no cenário pós-pandemia, a instituição identificou um crescimento expressivo na demanda por cursos a distância.

"Decidimos direcionar esse investimento para a criação de um estúdio de produção de conteúdos EAD, pensado para atender todo o ecossistema. O Fast.on nasce dessa decisão: além de ampliar o acesso à formação, evidencia a capacidade do Cesar de desenvolver conteúdos educacionais assíncronos de alta qualidade e reforça nossa expertise em produção audiovisual e nossa infraestrutura técnica, por meio do Estúdio Le Castellet", explicou.

Curta-metragem
O minidocumentário vai além de apresentar a trajetória do Fast: ele conta a história de Cícera Maria, de 52 anos, que decidiu recomeçar na vida ao ingressar na área de Cibersegurança.

Cícera Maria recomeçou aos 52 e se especializou em cibersegurança | Foto: Paulo Vasconcelos/CESAR

Após concluir a formação, ela passou a compartilhar o conhecimento adquirido por meio de palestras, oficinas e ações de conscientização sobre segurança digital na comunidade onde vive, aumentando o alcance da iniciativa para além de sua própria trajetória profissional. Agora, segundo Cícera, o objetivo é expandir o projeto Cibercidadão para outras comunidades da capital.

 "A gente sabe que uma parte gigantesca da população não tem recursos financeiros para pagar um curso do nível do Fast, e vocês tornam isso possível", afirmou Cícera, emocionada, após a exibição do documentário. "Quero agradecer a todos vocês e dizer que continuem com o projeto, levando essa oportunidade para cada vez mais pessoas."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter