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Tecnologia e Games Cesar lança plataforma digital do Fast e amplia acesso à educação de qualidade Durante o evento, a empresa também apresentou o documentário "Fast: conexões que movem futuros", que mostra como a tecnologia vem transformando vidas no país

O Cesar anunciou o lançamento da plataforma online e gratuita Fast.on, iniciativa que amplia o acesso à educação de qualidade no Brasil, na noite desta sexta-feira (10). A novidade foi apresentada durante o Fast Play, realizado na sede da instituição, no Moinho, no Bairro do Recife.



No evento, o centro de inovação e conhecimento também exibiu o documentário "Fast: Conexões que Movem Futuros", que reúne histórias de estudantes que tiveram suas vidas foram transformadas pelo acesso gratuito à educação.

A plataforma faz parte do Fast – Formação Acelerada em Soluções de TechDesign, programa gratuito desenvolvido pelo Cesar em parceria com a Softex e o MCTI Futuro, iniciativa nacional de capacitação para a transformação digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), criada durante a pandemia da Covid-19.

A proposta do projeto é ampliar o acesso à formação em tecnologia para pessoas pertencentes a grupos historicamente sub-representados no setor, promovendo inclusão e diversidade, com atenção especial às mulheres com mais de 45 anos. O programa oferece trilhas de aprendizagem baseadas em metodologias ativas, além de materiais didáticos e desafios práticos.

Para a CEO do Cesar, Karla Godoy, o projeto gera impacto real na vida das pessoas e representa um dos pilares da atuação da instituição.

"É com projetos como esse que a gente entrega excelência, não apenas números. A gente, de fato, transforma o potencial das pessoas", afirmou durante discurso no FAST Play.

Em quatro anos de atuação, o Fast formou mais de 10 mil pessoas em todas as regiões do Brasil, promoveu 55 turmas e emitiu mais de 30 mil certificados. Entre os participantes, 68,8% são pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas; 39,3% são mulheres, pessoas trans e não binárias; e 38,2% pertencem à comunidade LGBTQIAPN+.

"Há 30 anos desenvolvemos tecnologia, mas nunca perdemos de vista que ela é apenas um meio. O que realmente construímos são pontes entre conhecimento e oportunidade, entre quem ensina e quem aprende, entre quem sonha e quem finalmente encontra espaço para realizar esse sonho", destacou Karla Godoy. "E toda ponte existe porque alguém decidiu construí-la para que outra pessoa pudesse atravessá-la", completou.

Durante o Fast Play, o Cesar também inaugurou novos ambientes voltados à aprendizagem prática, entre eles o Estúdio Le Castellet.

Fast.on

A iniciativa ampliará o alcance da metodologia desenvolvida pelo Fast ao reunir, em um ambiente digital, conteúdos e trilhas de aprendizagem voltados à formação em áreas estratégicas da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A plataforma reforça a proposta do projeto ao oferecer qualificação acessível, flexível e alinhada às demandas do mercado.

Segundo Jana Branco, gerente de Soluções Educacionais do Cesar, um dos objetivos iniciais do projeto era implantar laboratórios para fortalecer o ecossistema de inovação. No entanto, no cenário pós-pandemia, a instituição identificou um crescimento expressivo na demanda por cursos a distância.

"Decidimos direcionar esse investimento para a criação de um estúdio de produção de conteúdos EAD, pensado para atender todo o ecossistema. O Fast.on nasce dessa decisão: além de ampliar o acesso à formação, evidencia a capacidade do Cesar de desenvolver conteúdos educacionais assíncronos de alta qualidade e reforça nossa expertise em produção audiovisual e nossa infraestrutura técnica, por meio do Estúdio Le Castellet", explicou.

Curta-metragem

O minidocumentário vai além de apresentar a trajetória do Fast: ele conta a história de Cícera Maria, de 52 anos, que decidiu recomeçar na vida ao ingressar na área de Cibersegurança.

Cícera Maria recomeçou aos 52 e se especializou em cibersegurança | Foto: Paulo Vasconcelos/CESAR

Após concluir a formação, ela passou a compartilhar o conhecimento adquirido por meio de palestras, oficinas e ações de conscientização sobre segurança digital na comunidade onde vive, aumentando o alcance da iniciativa para além de sua própria trajetória profissional. Agora, segundo Cícera, o objetivo é expandir o projeto Cibercidadão para outras comunidades da capital.

"A gente sabe que uma parte gigantesca da população não tem recursos financeiros para pagar um curso do nível do Fast, e vocês tornam isso possível", afirmou Cícera, emocionada, após a exibição do documentário. "Quero agradecer a todos vocês e dizer que continuem com o projeto, levando essa oportunidade para cada vez mais pessoas."

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