CESAR School inicia novo ciclo de gestão e expansão

A CESAR School, escola do centro de inovação CESAR, inicia uma nova fase de gestão para manter um caminho de avanço na educação inovadora. Para impulsionar o crescimento e as expectativas para o ano, entra um novo diretor executivo da instituição, Victor Hugo D’Albuquerque. A escola teve aumento de 25% no faturamento, comparando 2022 com 2021. Estando prestes a atingir a marca de mil estudantes em cursos de graduação e pós-graduação, além dos cursos ao vivo, online e de formação executiva.

O novo diretor, tem 18 anos no mercado como professor universitário e mais de 13 anos como gestor de negócios e serviços. Seu objetivo é manter a qualidade da escola e ao mesmo tempo servir um número maior de pessoas. "É um projeto de expansão, sem perder o DNA da marca, sem perder o conceito de qualidade que tornou a CESAR School a referência que ela é, todos os excelentes resultados que ela tem obtido do ponto de vista acadêmico e de impacto social”, explica.

A perspectiva é atuar no setor que vem tendo muito destaque, em especial na capital pernambucana, que é a área de tecnologia. Segundo o Censo de Ensino Superior 2021, do Ministério da Educação, houve um aumento significativo no número de matrículas em cursos de TI (Tecnologia da Informação) no Recife.

Atualmente, a CESAR School possui três cursos de graduação que são Design, Ciência da Computação, e recentemente lançou Gestão de Tecnologia da Informação (GTI). Este último, é o ideal para quem quer uma formação completa mais acelerada, proporcionando uma possibilidade de rápida entrada no mercado de trabalho para os formandos. O GTI tem duração de dois anos e meio e conta com uma imersão intensa na matriz curricular. E é a primeira graduação tecnóloga da escola. Até o ano que vem, pretendem lançar mais sete cursos na área de tecnologia, para atender a demanda crescente.

“A expansão vai contar com a abertura de novos mercados e alguns produtos diferenciados, estamos entrando com cursos híbridos, ead, além dos nossos cursos de alta qualidade no presencial. Já atuamos em outros locais como em Manaus, e agora, vamos iniciar esse planejamento de expansão, principalmente nos cursos a distância”, completa o diretor.

