CESTA BÁSICA Cesta básica apresenta uma queda de 2,14% no Recife e Região Metropolitana (RMR) A pesquisa constatou que o preço médio da cesta básica, que é R$ 609, 75, compromete 46,19% do salário mínimo

Os fiscais do Procon - PE realizaram, entre os dias 20 e 24 de novembro, a pesquisa de preços da cesta básica no Recife e Região Metropolitana (RMR). O levantamento apontou uma queda de 2,14% e identificou que o mesmo produto pode ser encontrado em locais diferentes com uma diferença percentual que excede 500%. Além disso, constatou-se que o preço médio da cesta básica ficou em R$ 609, 75.

O órgão realizou o levantamento de 27 itens em 25 supermercados de Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista.Entre os produtos pesquisados, o sabão em pó de 500g apresentou o maior percentual de variação de preços, chegando a 503, 36%. O produto pode ser encontrado por R$ 1,49, no seu menor preço e por R$ 8, 99 no seu maior preço.

O item de higiene pessoal que aparece em segundo lugar é o papel higiênico de 30m, pacote com 4 unidades, que custa R$ 1,89 em um local e R$ 9,19 em outro. Essa diferença entre os preços configura um percentual de 386,24%.

Ainda entre os produtos relacionados à higiene pessoal, o absorvente apresentou um percentual de 339,43%. O item foi encontrado por R$ 1,75 no seu menor preço e por R$ 7,69 no seu maior preço. Entre os itens alimentícios, o fubá apresentou uma diferença de 205,10%, podendo ser encontrado em um estabelecimento por R$ 0,98 e, em outro, por R$ 2,99.

A salsicha avulsa possui uma variação de 203,67%, sendo encontrada em seu menor preço por R$ 5, 99 e, no seu maior, R$ 18, 19.

A batata inglesa apareceu entre os itens que mais chamam atenção na lista, com uma diferença de 196, 98%. Ela pode ser encontrada por R$ 2,98 em seu menor preço, e R$ 8, 85 no seu maior preço. Já a farinha de mandioca torrada aparece com uma variação de 184, 70%, sendo encontrada em alguns lugares por R$ 3, 79 e em outros por R$ 10, 79.

