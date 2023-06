A- A+

Cesta básica Cesta Básica do Recife fecha em R$ 587,13 no mês de maio; confira detalhes Em maio de 2023, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.652,09, segundo o Dieese

Entre maio de 2022 e 2023, a Pesquisa da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), apontou que, no Recife, o preço da cesta básica diminuiu 1,47% (-R$ 8,76). Além da capital pernambucana, as cidades de Curitiba (-1,38%) e Florianópolis (-0,90%), também apresentaram queda no período. No mês passado, o valor da Cesta Básica do Recife ficou em R$ 587,13.

Ainda na comparação entre maio de 2022 e 2023, a cesta básica teve aumento de preço em 14 capitais, com variações que oscilaram entre 0,98%, em Aracaju, e 7,03%, em Fortaleza.

Na comparação entre maio e abril deste ano, houve um acréscimo, na capital pernambucana, de 0,84% (+R$ 4,87). Além disso, o preço cresceu 3,04% nos cinco primeiros meses do ano (+R$ 22,04).



Preços dos produtos no Recife

Entre abril e maio de 2023, sete dos doze produtos que compõe a cesta no Recife tiveram elevação no preço médio: o tomate (+6,44%), o leite (+3,38%), o açúcar (+2,82%), a manteiga (+2,53%), a farinha de mandioca (+2,01%), o arroz (+1,60%) e o café (+1,16%). Apresentaram declínio no preço médio, o óleo de soja (-3,76%), o feijão (-2,01%), a banana (-1,32%), a carne (-0,68%) e o pão francês (-0,37%).

Nos primeiros cinco meses de 2023, no Recife, sete produtos apresentaram alta no preço médio: o tomate (+29,00%), o feijão (+14,93%), a farinha de mandioca (+15,33%), o arroz (+10,83%), a banana (+5,64%), o açúcar (+1,62%), e o pão francês (+0,15%). Apresentaram declínio a manteiga (-1,26%), o café (-1,51%), a carne (-3,71%), o leite (-4,53%) e o óleo de soja (-8,30%).

Em relação a maio de 2022 (período de 12 meses), os maiores aumentos ocorreram para a farinha de mandioca (+37,68%), o pão francês (+27,38%), o leite (+24,19%), o feijão (+22,56%), a manteiga (+19,46%), o arroz (+6,54%) e o café (+1,75%). Apresentaram declínio no preço médio, o tomate (-34,78%), o óleo de soja (-19,80%), o açúcar (-7,40%), a banana (-6,98%), a carne (-5,60%).

Salário mínimo e o recifense

Em maio de 2023, o trabalhador recifense remunerado pelo salário mínimo, comprometeu 97 horas e 52 minutos da jornada mensal para adquirir os gêneros essenciais, trinta e um minutos a menos que o tempo registrado em abril de 2023, quando ficou em 98 horas e 23 minutos. Em maio de 2022, o tempo comprometido foi de 108 horas e 10 minutos, dez horas e dezoito minutos além da jornada trabalhada no mês passado.

Quando comparados o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social (7,5%), a relação foi de 48,09% em maio/23 e 48,35% em abril de 2023. Em maio de 2022, o percentual era de 53,15%.

Cenário nacional

Entre abril e maio deste ano, o valor da cesta básica diminuiu em 11 das 17 capitais. As quedas mais importantes ocorreram em Brasília (-1,90%) e em Campo Grande (-1,85%). Já as altas foram observadas em Salvador (1,42%), Curitiba (1,41%) e Belém (1,37%).

São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo (R$ 791,82), seguida de Porto Alegre (R$ 781,56), Florianópolis (R$ 765,13) e do Rio de Janeiro (R$ 749,76). Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 553,76), João Pessoa (R$ 580,95) e Recife (R$ 587,13).

Nos cinco primeiros meses do ano, o custo da cesta básica aumentou em 11 capitais, com destaque para as taxas de Aracaju (6,28%), Belém (4,75%) e Salvador (4,14%). As quedas variaram entre -4,24%, em Belo Horizonte, e -0,40%, no Rio de Janeiro.

Salário mínimo

Em maio de 2023, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.652,09 ou 5,04 vezes o mínimo reajustado para R$ 1.320,00. Em abril, o valor necessário era de R$ 6.676,11 e correspondeu a 5,13 vezes o piso mínimo, que era de R$ 1.302,00. Em maio de 2022, o mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 6.535,40 ou 5,40 vezes o valor vigente na época, que era R$ 1.212,00.

Os cálculos são realizados com base na cesta mais cara, que, em maio, foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.

