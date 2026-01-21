Qua, 21 de Janeiro

Cesta básica registra queda de 6,51% em Recife no segundo semestre de 2025

Capital de Pernambuco tem a segunda maior redução no Nordeste. Tomate, banana e manteiga estão entre os itens que mais contribuíram para a diminuição do custo dos alimentos

O tomate teve queda expressiva de preço em todas as 27 capitais ao longo do segundo semestre de 2025O tomate teve queda expressiva de preço em todas as 27 capitais ao longo do segundo semestre de 2025 - Foto: Vitor Vasconcelos/ Secom-PR

Recife registrou queda de 6,51% no preço da cesta básica de alimentos no segundo semestre de 2025, saindo de R$ 655,46 em julho para R$ 596,10 em dezembro – valor R$ 59,36 menor ao fim do ano.

O balanço das 27 capitais foi divulgado nesta terça-feira, 20 de janeiro, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O resultado coloca Recife como a segunda cidade com maior redução no custo da cesta básica em todo o Nordeste no período.

O levantamento integra a Análise Mensal da Pesquisa Nacional de Preço da Cesta Básica de Alimentos, realizada pela Conab e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Firmada oficialmente em 20 de agosto do ano passado, a parceria entre os órgãos passou a acompanhar os preços em todas as 27 capitais brasileiras.

Itens essenciais

Em Recife, a redução foi puxada principalmente pela queda expressiva nos preços de itens essenciais. O tomate apresentou recuo de 27,86%, seguido pela banana (-15,61%) e pela manteiga (-9,94%). Também tiveram diminuição relevante os preços do açúcar (-8,28%), do arroz (-8,14%) e do leite (-5,90%).

Esses resultados contribuíram diretamente para aliviar o orçamento das famílias recifenses, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade social, para as quais a alimentação representa parcela significativa da renda mensal.

De acordo com o presidente da Conab, Edegar Pretto, a queda generalizada no preço da cesta básica em todas as capitais reflete os efeitos positivos da política agrícola do Governo do Brasil.

“Essa queda generalizada é fruto dos investimentos que o Governo do Brasil vem fazendo no setor agropecuário brasileiro, aumentando a produção de alimentos para o consumo interno nacional”, afirmou.

Segundo Pretto, os Planos Safra — tanto o empresarial quanto o da Agricultura Familiar — vêm registrando valores recordes, com ampliação do crédito e juros subsidiados. “O efeito é a maior safra da série histórica, o que se traduz em mais comida disponível e preços mais acessíveis para a população”, destacou.

Redução do preço no período chegou a -9,08%, em Boa Vista (RR), por exemplo

Capitais

Campeã em queda de preço entre as capitais, Boa Vista (RR) teve redução de 9,08% no valor da cesta básica de alimentos, no acumulado dos últimos seis meses do ano passado, com o preço passando de R$ 712,83 em julho, para R$ 652,14 em dezembro – valor R$ 60,69 menor no fim no ano. Logo atrás ficou Manaus (AM), com diminuição de 8,12% no preço, saindo de R$ 674,78 para R$ 620,42, ou seja, custo R$ 54,36 a menos no último mês do ano.

Fechando o ranking, Fortaleza (CE) ocupa o terceiro lugar, com queda de 7,90%, com cestas que custavam R$ 738,09 em julho e chegaram a R$ 677 em dezembro – R$ 61,09 mais baratas. Na ponta contrária da tabela, estão Belo Horizonte (MG), Macapá (AP) e Campo Grande (MS) com quedas de 1,56%, 2,10% e 2,16%, respectivamente, no agrupado do período.

Boa Vista lidera o cenário no Norte, assim como Fortaleza no Nordeste do país. Já no Centro-Oeste, Brasília é a recordista em declínio de preço da cesta, com variação de -7,65% nos últimos seis meses de 2025.

No Sul, a capital mais bem colocada é Florianópolis, que teve redução de -7,67% no valor do conjunto de produtos. Por fim, Vitória (ES) é a capital vencedora no Sudeste do país, com redução de -7,05% no preço da cesta básica de alimentos no compilado das pesquisas da última metade do ano passado.

