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inflação Cesta básica sobe 1,5% em maio e passa a consumir quase metade do salário mínimo na RMR Pesquisa do Procon-PE aponta aumento puxado por batata, feijão e arroz; diferenças entre supermercados chegam a 292%

O Procon Pernambuco apontou aumento no valor da cesta básica na Região Metropolitana do Recife (RMR) durante o mês de maio de 2026. O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 29 de maio em 26 supermercados localizados nos municípios do Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista.

Segundo a pesquisa, o custo da cesta básica passou de R$ 757,20, registrado na segunda edição de abril, para R$ 768,55 em maio, o que representa uma elevação de 1,5%, equivalente a R$ 11,35 a mais no orçamento das famílias.

Com o novo valor, a cesta básica compromete cerca de 47,4% do salário mínimo vigente, fixado atualmente em R$ 1.621.

Entre os itens que mais contribuíram para a alta está a batata inglesa, cujo preço médio saltou de R$ 7,23 para R$ 11,67 o quilo, um aumento de 61,42%. Também apresentaram reajuste o feijão mulatinho ou carioca, que passou de R$ 8,12 para R$ 9,08 o quilo, e o arroz, que subiu de R$ 4,11 para R$ 4,43.

Por outro lado, alguns produtos registraram queda nos preços. O café em pó de 250 gramas caiu de R$ 15,95 para R$ 14,73; a bandeja com 30 ovos brancos passou de R$ 21,20 para R$ 20,00; e o sabonete teve redução de 9,13%, saindo de R$ 2,10 para R$ 1,91.

A pesquisa também revelou diferenças expressivas de preços entre os estabelecimentos. O arroz apresentou variação de 194,97%, sendo encontrado por valores entre R$ 2,98 e R$ 8,79. Já o alho registrou preços que oscilaram de R$ 16,90 a R$ 39,90 o quilo, uma diferença de 136,09%.

Nos produtos de limpeza, o sabão em pó de 500 gramas apresentou variação de 246,09%, com preços entre R$ 1,15 e R$ 3,98. Entre os itens de higiene pessoal, o papel higiênico com quatro rolos de 30 metros teve a maior diferença encontrada, de 292,58%, sendo vendido por valores entre R$ 2,29 e R$ 8,99.

Ao todo, o levantamento avaliou 27 produtos das categorias de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal. A íntegra da pesquisa está disponível nos canais oficiais do Procon Pernambuco.

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