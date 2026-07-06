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Economia Cesta básica sobe 1,87% em junho na Região Metropolitana do Recife Pesquisa do Procon-PE mostra que custo médio chegou a R$ 782,95 e consome 48,3% do salário mínimo

O custo da cesta básica na Região Metropolitana do Recife (RMR) registrou alta de 1,87% em junho, segundo levantamento divulgado pelo Procon Pernambuco. A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 29 de junho em 26 supermercados da região e apontou que o valor médio da cesta passou de R$ 768,55, em maio, para R$ 782,95 no mês passado.

O aumento representa um acréscimo de R$ 14,40 nas despesas das famílias pernambucanas com produtos essenciais. De acordo com o levantamento, o valor da cesta básica compromete atualmente 48,30% do salário mínimo de R$ 1.621.

A pesquisa foi realizada em estabelecimentos localizados em cinco municípios da Região Metropolitana do Recife, sendo 14 supermercados na capital, três em Camaragibe, três em Jaboatão dos Guararapes, três em Olinda e três em Paulista.

O levantamento considera os preços de 27 produtos das categorias de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal. Além do custo médio, a pesquisa apresenta os menores e maiores preços encontrados para cada item, bem como a variação registrada entre os estabelecimentos pesquisados, permitindo que os consumidores comparem valores antes das compras.

Segundo o secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, o levantamento serve como ferramenta para auxiliar o planejamento financeiro das famílias.

"A pesquisa da cesta básica é um instrumento de orientação ao consumidor. Ao divulgar mensalmente os preços praticados nos supermercados da Região Metropolitana do Recife, o Procon Pernambuco oferece informações que ajudam as famílias a economizar, planejar melhor suas compras e exercer o consumo consciente. Além disso, o levantamento também contribui para estimular a concorrência saudável entre os estabelecimentos", afirmou.

A pesquisa completa, com os preços detalhados de cada produto, o comparativo com os meses anteriores e a série histórica dos levantamentos, está disponível nos canais oficiais do Procon Pernambuco.

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