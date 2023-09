Cesta básica tem queda de 0,86% no mês de Agosto

A- A+

No mês de agosto, a cesta básica registrou uma queda de 0,86%, em contraste com o aumento de 0,70% observado em julho em comparação com junho. A pesquisa realizada por fiscais do Procon-PE durante o período de 21 a 25 de agosto, abrangeu as áreas de Recife e da Região Metropolitana do Recife (RMR). Os resultados indicaram que o custo da cesta básica, destinada a uma família de quatro pessoas, diminuiu de R$ 660,76 em julho para R$ 655,05 em agosto, resultando em uma economia de R$ 5,71 para os consumidores.

Entre os produtos alimentícios examinados, o arroz se destacou pela maior variação de preços, com valores que variaram de R$ 3,79 (preço mais baixo) a R$ 5,67 (preço mais alto), representando uma variação percentual de 49,60%. O açúcar cristal também apresentou uma queda de preço significativa, com uma variação percentual de 8,13%, podendo ser adquirido por R$ 3,39 (preço mais baixo) a R$ 5,19 (preço mais alto) em agosto.

Em terceiro lugar, o café em pó experimentou uma redução de preço notável devido ao aumento da safra e da produção em 2023, bem como às condições climáticas favoráveis no sudeste do Brasil. A variação percentual para o café em pó foi de 55,09%, com preços variando de R$ 5,99 (preço mais baixo) a R$ 9,29 (preço mais alto).

Por outro lado, alguns produtos tiveram aumentos significativos em agosto. A farinha de mandioca, por exemplo, teve a maior variação percentual, atingindo 241,46%, com preços oscilando entre R$ 4,39 (preço mais baixo) e R$ 14,99 (preço mais alto). A salsicha avulsa teve um aumento de 213,30%, podendo ser encontrada por R$ 6,99 (preço mais baixo) a R$ 21,90 (preço mais alto), enquanto a batata inglesa registrou uma variação de 187,97%, com preços variando de R$ 3,99 a R$ 11,49.

No que diz respeito aos produtos de higiene pessoal, o papel higiênico com quatro unidades continuou a liderar o ranking de aumento, com uma diferença de 326,73%, sendo encontrado por R$ 1,99 (preço mais baixo) a R$ 8,49 (preço mais alto).

Na categoria de itens de limpeza doméstica, o sabão em pó de 500 gramas teve a maior variação, com uma diferença percentual de 310,08%, com preços variando de R$ 1,29 a R$ 5,29 em diferentes locais. A lã de aço também se destacou, com uma variação percentual de 157,03%, sendo encontrada por R$ 1,28 (preço mais baixo) a R$ 3,29 (preço mais alto).

A pesquisa do Procon-PE abrangeu um total de 27 itens e incluiu 24 estabelecimentos na área do Recife e da Região Metropolitana (Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista). Os detalhes completos da pesquisa podem ser encontrados no site do Procon-PE no seguinte endereço: www.procon.pe.gov.br.

