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páscoa 2026 Cesta da Páscoa tem inflação menor em comparação à 2025, indica FecomercioSP Apesar do chocolate estar mais caro, produtos como pescados, vinhos e pães apresentaram um aumento abaixo da inflação geral do país

Segundo um levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), a Páscoa dos brasileiros não será tão salgada em 2026. Os cálculos da entidade, que têm como base os dados do IPCA-15 do IBGE, indicam que os itens alimentícios tradicionalmente mais procurados pelos consumidores para essa data, como chocolates, pescados, vinhos e pães, apontaram alta de apenas 0,59% no intervalo de um ano, número muito abaixo da inflação.

A elevação tímida dos preços também é bem menor do que a da Páscoa anterior, em que esses mesmos produtos subiram 2,45%, segundo a FecomercioSP.

Em contrapartida, o item geralmente mais comprado na Páscoa, o chocolate, está muito mais caro, e apresentou aumento de 26,11% em um ano. Isso se explica, sobretudo, pela forte elevação do preço do cacau no mercado internacional de 2024 em diante.

Para a federação, os dados indicam uma Páscoa positiva para o varejo. Os brasileiros ainda estão sustentados por um mercado de trabalho aquecido que, por sua vez, mantém a dinâmica econômica ativada.

Para o empresariado, assim, é relevante trabalhar modelos de promoções, criar descontos especiais e flexibilizar formas de pagamento.

*Com informações da assessoria



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