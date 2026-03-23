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INVESTIGAÇÃO CGU abre processo que pode resultar na expulsão de servidores do BC suspeitos de favorecer Master Funcionários foram afastados do Banco Central por decisão do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal

A Controladoria-Geral da União (CGU) deu continuidade à investigação contra os dois servidores do Banco Central suspeitos de favorecer o Banco Master e abriu o processo que pode resultar na expulsão dos funcionários de alta graduação do órgão.

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi aberto na última sexta-feira e tem prazo de 60 dias para ser concluído.

Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana foram afastados do BC por decisão do ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF). Eles são suspeitos de atuarem como "consultores informais" do ex-dono do banco, Daniel Vorcaro, em troca de vantagens indevidas, segundo investigação da Polícia Federal. Antes, eles já haviam deixado o cargo devido decisão administrativa do BC no âmbito da sindicância aberta no órgão.

Os achados da autarquia foram encaminhados à PF, o que resultou na terceira fase da Operação Compliance Zero. Depois de deflagrada a operação, o BC também enviou o processo à CGU, responsável por dar continuidade no âmbito administrativo à investigação sobre os servidores da cúpula do BC.

Parte das irregularidades de Souza teriam sido cometidas durante sua gestão como diretor de Fiscalização do órgão (2017 a 2023). Na época que foi afastado, ele era chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária, sendo responsável pelo acompanhamento do Master. Santana era chefe da área.

Os processos na CGU serão de responsabilidade de Derlan Araújo, Karin Webster, Guilherme de Sena, todos auditores federais de finanças e controle, sobre presidência do primeiro.

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