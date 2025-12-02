A- A+

investimento Chamada de projetos do Nordeste da Nova Indústria aprova R$ 7,3 bilhões em propostas para Pernambuco Foram aprovados 34 projetos no estado e 189 projetos ao todo no Nordeste, somando R$ 113 bilhões em investimentos totais previstos

A chamada pública de projetos para o Nordeste da Nova Indústria Brasil (NIB) selecionou, nesta segunda-feira (1), 34 projetos estruturantes com foco em inovação, reindustrialização e desenvolvimento sustentável no estado de Pernambuco. Juntos, as propostas somam R$ 7,3 bilhões em investimentos potenciais para áreas como transição energética, hidrogênio verde, bioeconomia, data centers verdes e indústria automotiva.

A Chamada Nordeste é uma iniciativa conjunta do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Finep, com apoio técnico da Sudene e do Consórcio Nordeste. Ao todo, 189 propostas de empresas foram selecionadas em toda a região - em que as micro, pequenas e médias empresas representam 74% das escolhidas - somando R$ 113 bilhões em investimentos totais previstos.

Das propostas selecionadas, 32% foram projetos em consórcio com outras empresas e 77% envolveram a cooperação com instituições de ciência e tecnologia. Empresas não aprovadas também serão procuradas para avaliação de oportunidades.

As instituições parceiras oferecerão diferentes modalidades de apoio, como crédito, subvenção econômica não reembolsável e participação societária. A Sudene e o Consórcio Nordeste atuaram como parceiros técnicos, aportando conhecimento estratégico sobre o território e os setores prioritários.

“A resposta do Nordeste à chamada da Nova Indústria Brasil é uma prova inquestionável do potencial de inovação e do empreendedorismo da região. E o mais importante: 74% destas propostas vêm de micro, pequenas e médias empresas, que são o motor que transforma inovação em emprego e renda. Com esta chamada, estamos garantindo que o desenvolvimento sustentável e a neoindustrialização cheguem na ponta, alcançando os que estão mais perto das necessidades e das oportunidades locais”, afirma o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin.

Segundo o presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, a Chamada Nordeste é um marco. “A Finep contará com seus mais diversos instrumentos para apoiar as 189 empresas aprovadas. E de forma inédita teremos recursos de subvenção econômica de caráter exclusivamente regional, são recursos não reembolsáveis para que o estado compartilhe o risco da inovação com o setor privado", afirmou o executivo.

A próxima etapa será a estruturação de Planos de Suporte Conjunto (PSC) para as propostas selecionadas. O objetivo do PSC é servir como um guia, ajudando às empresas a recorrerem às linhas e instituições mais adequadas a cada proposta. Serão ofertadas as linhas mais benéficas dentre os instrumentos de crédito, não reembolsável e subvenção.

*Com informações da assessoria



