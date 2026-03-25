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Desenvolvimento econômico Chamada Nordeste deve ter uma contratação por estado até junho deste ano Meta foi estabelecida por instituições financeiras que integram o Comitê Regional de Instituições Financeiras Federais (Coriff)

As primeiras contratações da Chamada Nordeste da Nova Indústria Brasil (NIB) devem ser efetivadas ainda no primeiro semestre de 2026, com pelo menos um projeto aprovado por estado.

A informação foi apresentada por instituições financeiras que integram o Comitê Regional de Instituições Financeiras Federais (Coriff), durante a 6ª reunião do colegiado, realizada nesta quarta-feira (25), na sede da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Com o objetivo estabelecido, o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, reforçou o foco da Chamada Nordeste em promover desenvolvimento para a região.

“A Chamada Nordeste superou as expectativas, com uma demanda 11 vezes superior ao volume de recursos inicialmente previsto. Nosso foco agora é transformar esse potencial em investimentos concretos, capazes de gerar emprego, renda e desenvolvimento para toda a Região”, afirmou.

Presente no encontro, o governador de Alagoas e presidente do Consórcio Nordeste, Paulo Dantas, reforçou a importância da Chamada Nordeste e destacou o comprometimento em garantir a chegada do crédito.

“A iniciativa evidencia o potencial do Nordeste, com projetos consistentes e oportunidades reais de investimento. O desafio, agora, é garantir que o crédito chegue com agilidade aos empreendimentos selecionados”, declarou.

As instituições financeiras também detalharam o andamento das análises. Segundo o assessor da Diretoria de Crédito Digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caio Ramos, a fase atual é de estruturação das operações.

“Estamos avançando na operacionalização da Chamada Nordeste, com foco na transformação dos projetos em contratos de financiamento. Em articulação com a Sudene, o Consórcio Nordeste e os demais bancos públicos, o BNDES atua diretamente com as empresas — desde a análise documental até a estruturação das propostas — além de operar de forma indireta por meio de instituições financeiras parceiras”, explicou.

Lançada em 2025, a Chamada Nordeste selecionou 189 projetos estratégicos para os nove estados da região, somando R$ 113 bilhões em investimentos potenciais. As iniciativas estão voltadas a projetos estruturantes com foco em inovação, reindustrialização e desenvolvimento sustentável. Em Pernambuco, 34 projetos foram habilitados, somando um investimento de R$ 7,3 bilhões.

Turismo

Outro tema debatido na reunião foi o fortalecimento do setor de turismo, responsável por cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste. Na ocasião, ficou acordado a realização de um road show em todos os estados da Região para apresentação das linhas de crédito disponíveis ao setor.

Além disso, segundo Francisco Alexandre, será desenvolvido um estudo para identificar os principais segmentos que demandam investimentos, bem como mapear gargalos e definir prioridades.

Entre os recursos disponíveis para o setor em 2026, destacam-se R$ 1,7 bilhão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e R$ 850 milhões do Fundo Geral de Turismo (Fungetur).

“Ampliamos significativamente o volume de crédito para o turismo. Até 2025, operávamos com cerca de R$ 1 bilhão ao ano; agora, avançamos para um novo patamar de investimentos no setor”, destacou o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.

A reunião contou com a participação presencial do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, do governador Paulo Dantas e de representantes das demais instituições financeiras. De forma virtual, participaram a diretora do BNDES, Maria Fernanda Coelho, o diretor de Inovação da Financiadora de Estudos e Projetos, Elias Ramos de Souza, além de executivos do Banco do Brasil.

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