Lula em PE Chamada Nordeste: projeto prevê R$ 10 bi em investimentos para impulsionar a indústria na região Iniciativa foi lançada pelo presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, em Salgueiro, sertão do estado, nesta quarta-feira (28) com a presença do presidente Lula; plataforma receberá propostas a partir de junho

Durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Salgueiro, no sertão de Pernambuco, nesta quarta-feira (28), o atual presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, anunciou o lançamento do projeto Chamada Nordeste, uma iniciativa que vai destinar R$ 10 bilhões em crédito para fomentar a industrialização sustentável nos nove estados da região.

O presidente do BNB citou diversas iniciativas federais que têm garantido recursos recordes para a região, como o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o programa Acredita — voltado ao microcrédito para pequenos empreendedores e beneficiários do Bolsa Família —, além do Plano Safra e da Nova Indústria Brasil, que visa modernizar o parque industrial brasileiro com foco em produtividade, sustentabilidade e inovação.

Segundo Câmara, o projeto Chamada Nordeste está inserido no âmbito da Nova Indústria Brasil e vai reunir uma força-tarefa de instituições públicas de crédito e fomento: Banco do Nordeste (BNB), Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (CEF), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), com apoio técnico da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste).

“Vamos investir em áreas estratégicas como energias renováveis, bioeconomia, indústria farmacêutica, implantação de data centers verdes, indústria automotiva — incluindo máquinas agrícolas —, agroindústria e agricultura familiar. A ideia é fortalecer a presença dessas atividades no Nordeste e garantir que os produtos gerados aqui sejam também industrializados aqui”, detalhou.

A plataforma do projeto será aberta ao público já em junho, permitindo que empresas e cooperativas apresentem propostas. Os primeiros financiamentos devem ser liberados em novembro.

“Estamos lançando a maior ação de atração de indústrias e financiamento da história do Nordeste. Serão R$ 10 bilhões em crédito para transformar nossa economia, gerar emprego, renda e qualidade de vida para nosso povo”, concluiu Paulo Câmara.

