Indústria Chamada pública da Nova Indústria Brasil para o Nordeste já soma R$ 12 bilhões em propostas A iniciativa recebeu projetos dos nove estados nordestinos nas cinco áreas estratégicas; prazo vai até 15 de setembro de 2025

A Chamada Nordeste, iniciativa lançada em maio deste ano no âmbito do programa Nova Indústria Brasil (NIB), já recebeu propostas que somam R$ 12 bilhões em investimentos. O valor ultrapassa os R$ 10 bilhões inicialmente disponibilizados em crédito para projetos estruturantes voltados à inovação, reindustrialização e desenvolvimento sustentável na região. O prazo para envio de propostas segue aberto até o dia 15 de setembro de 2025.

A chamada representa a maior mobilização já realizada para o fomento à indústria no Nordeste e é fruto de uma articulação entre instituições federais. Participam da ação o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e a Finep, com apoio técnico da Sudene e do Consórcio Nordeste.

Ao longo dos últimos meses, essas instituições realizaram uma jornada de apresentações em todos os estados da região, encerrando o ciclo com um encontro em Campina Grande (PB). Segundo balanço preliminar, foram recebidas propostas de todos os nove estados nordestinos, abrangendo as cinco áreas estratégicas definidas pela chamada: Transição energética, com foco em armazenamento; Bioeconomia, com foco em fármacos; Hidrogênio verde; Data Center Verde; Setor automotivo e tecnologias para a agricultura familiar.

Temas

Entre os temas apresentados, energia renovável, hidrogênio verde e data center foram os que registraram maior volume de recursos demandados até o momento.

A iniciativa busca atrair investimentos transformadores e ampliar a capacidade produtiva da região, promovendo inovação tecnológica, sustentabilidade ambiental e inclusão econômica. A expectativa é que a chamada contribua significativamente para o avanço industrial do Nordeste, conectando as potencialidades regionais às novas demandas da economia verde e digital.

Mais informações sobre a Chamada Nordeste e o processo de submissão de projetos podem ser encontradas nos canais oficiais do BNDES e das instituições parceiras.

Entre maio e agosto, representantes das instituições financeiras que coordenam a Chamada, da Sudene e do Consórcio Nordeste, com apoio dos governos locais e das federações estaduais de indústria, realizaram rodadas de apresentações sobre a chamada para empresários em todos os estados da região. O último encontro foi realizado nesta segunda-feira, 1, em Campina Grande (PB).



"Este primeiro balanço demonstra o potencial e a força produtiva da região, que é cada vez mais estratégica para a neoindustrialização do país. Nos últimos meses, as equipes do BNDES estiveram em todos os estados do Nordeste para apresentar a chamada a representantes do setor produtivo. O interesse dos empreendedores e das instituições mostra que estamos no caminho certo, atuando sob a orientação do presidente Lula para garantir que o desenvolvimento econômico e social alcance todo o Brasil", afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Para Rafael Fonteles, presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, os dados mostram que a região tem uma forte demanda por financiamento e está pronta para absorver grandes investimentos. “Este resultado desmistifica a velha narrativa de que o Nordeste carece de projetos de qualidade e reforça o que sempre defendemos: quando o poder público atua de forma coordenada e proativa, com ações diretas para impulsionar a economia regional, o resultado aparece. Nós temos potencial para transformar oportunidades em crescimento e desenvolvimento real para toda a nossa população", afirma.

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, acredita que o volume de projetos apresentados demonstra a robustez do setor produtivo do Nordeste e a assertividade da iniciativa do governo federal de unir os bancos de fomento para estimular a industrialização regional.



“Este é um primeiro momento e nós do BNB, assim como os parceiros, estamos prontos para ampliar os recursos disponíveis e assegurar que os projetos de qualidade apresentados possam ser financiados e transformados em realidade, em emprego e renda para a nossa gente”, afirma.



Chamada Nordeste

Empresas e cooperativas podem participar da iniciativa. As propostas podem conter ações como instalação de infraestrutura física, aquisição de máquinas e equipamentos, implantação de plantas-piloto, contratação de recursos humanos, desenvolvimento de projetos com universidades e centros de pesquisa, além de capital de giro e engenharia.

As instituições parceiras oferecerão diferentes modalidades de apoio, como crédito, subvenção econômica não reembolsável e participação societária. A Sudene e o Consórcio Nordeste atuarão como parceiros técnicos, aportando conhecimento estratégico sobre o território e os setores prioritários. Após o recebimento das propostas, será feita avaliação, até 28 de novembro, e a formalização do Plano de Suporte Conjunto acontece até 15 de janeiro de 2026. A partir de 16 de janeiro de 2026, os projetos selecionados entram na fase de contratação e execução.

