Chance de estouro do teto da meta de inflação em 2025 passa de 50% para 70%, estima BC

O Banco Central (BC) aumentou a estimativa da probabilidade de a inflação ficar acima do teto da meta, de 4,50%, em 2025, de 50% para 70%. A informação foi divulgada no Relatório de Política Monetária (RPM), publicado nesta quinta-feira (27). A probabilidade de o IPCA ficar abaixo do piso, de 1,5%, passou de 1% para nula.



A partir deste ano, a meta de inflação passou a ser contínua, apurada com base no IPCA acumulado em 12 meses. Se ele ficar acima ou abaixo do intervalo de tolerância por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo. O centro da meta continua em 3%, com uma margem de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.

A chance de a inflação de 2026 superar o teto da meta foi revista de 26% para 28%, enquanto a probabilidade de ficar abaixo do piso foi mantida em 6%.

O BC espera IPCA de 5,1% em 2025 e de 3,9% no terceiro trimestre de 2026, horizonte relevante da política monetária.

O BC ressaltou que, apesar de a aferição de cumprimento de sua meta ter se alterado, segue olhando esse quadro de probabilidades. "Embora essas probabilidades não representem a probabilidade de descumprimento da meta, funcionam ainda como uma das referências para avaliação dos riscos envolvidos nas projeções."

