acordo Chanceler de Lula afirma que Mercosul "está pronto" para assinar acordo com União Europeia Mauro Vieira se reuniu com responsável por segurança e política externa do bloco europeu

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou, nesta sexta-feira, que a negociação para um acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) está concluída. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalha para que o tratado seja assinado em dezembro deste ano, durante reunião de presidentes dos países que integram o bloco sul-americano.

— A negociação está concluída e, sendo concluído o debate no Conselho Europeu, o lado europeu estará pronto para a assinatura. O Mercosul já está pronto para a assinatura — afirmou o chanceler, após se reunir com a representante para Segurança e Política Externa da União Europeia, Kaja Kallas.

As negociações entre Mercosul e UE se arrastam há 26 anos. Alguns países europeus, com destaque para a França, são contra a liberação das importações de produtos agrícolas dos países da união aduaneira. Para driblar a resistência, a Comissão Europeia acenou com salvaguardas, para proteger os agricultores locais de uma eventual invasão de bens importados.

Os dois blocos concordaram que, para começar a vigorar, a parte comercial do tratado só depende da aprovação do Parlamento Europeu. No caso do Mercosul, à medida que o legislativo de cada um dos membros (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) der o sinal verde, o acordo passa a valer. Já a parte política terá de ser aprovada pelos parlamentos dos 27 países da UE.

Kallas, que também foi recebida por Lula, afirmou que o assunto está, neste momento, com o Conselho Europeu, que dará a palavra final, antes de enviar o texto para o parlamentares europeus.

— Somos 27 democracias e há diferentes grupos, a discussão está acontecendo e esperamos que ocorra tudo bem — ressaltou.

