Chanceler de Lula se reúne com chefe da diplomacia dos EUA em Washington

O ministro das Relações Exteriores se reuniu nesta quarta-feira, em Washington, com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rúbio. No encontro com o secretário de Estado americano, Vieira afirmou a Rubio que o Brasil negocia comércio, tarifas, menos a soberania, segundo interlocutores do Itamaraty.

Ainda de acordo com esses relatos, o chanceler brasileiro deplorou as novas sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e lamentou a ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump, estabelecendo a implementação da sobretaxa de 50% a uma série de produtos brasileiros. Contudo, Vieira e Rúbia concordaram em manter um canal aberto.







A reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio, que aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, foi a primeira, desde que Trump assumiu a presidência dos EUA, no início deste ano. O chanceler do Brasil viajou para Nova York na última segunda-feira, para participar de uma discussão na ONU sobre a situação na Palestina, e informou ao governo americano que estaria disposto a viajar a Nova York para um encontro de algo nível.

