TECNOLOGIA Chatbot de dona do TikTok se torna o mais usado na China e acirra corrida por IA Batizado de Doubao, plataforma alcançou 26 milhões de usuários ativos mensais no país; ChatGPT, da OpenAI, tem 6,7 milhões de usuários por mês nos EUA

Na corrida para fornecer a resposta da China ao americano ChatGPT, chatbot que usa inteligência artificial generativa para criar conteúdos, a ByteDance, dona do TikTok, superou a Baidu com seu robô que usa IA . Agora, a plataforma é a mais popular do país em aparelhos com o sistema operacional da Apple.

Doubao, o chatbot com inteligência artificial lançado em agosto de 2023, superou o Ernie Bot, da Baidu, em downloads no ano passado. Agora, a plataforma é a que mais tem usuários mensais no país através do iOS, de acordo com dados da Sensor Tower.

A plataforma da ByteDance foi o chatbot de IA mais baixado, com quase 9 milhões de downloads no ano (até abril) em dispositivos da Apple , seguido pelo Ernie com 8 milhões, segundo dados da consultoria. O Doubao também teve o maior número de usuários ativos mensais, com mais de 4 milhões.

No início do Ernie, seu alcance e crescimento foi mais rápido, mas a ByteDance tomou a liderança dos chatbots na China. Outros concorrentes também se aproximam de ambos.

Com sede em Pequim, a ByteDance fez da corrida por IA uma prioridade. O CEO da empresa, Liang Rubo, pediu urgência sobre o tema. A companhia conquistou o público em todo planeta com seus serviços de vídeos curtos, TikTok e Douyin. Agora, quer estar na dianteira da corrida pela IA.

Embora os números não incluam aparelhos com sistema Android, eles ilustram uma tendência mais ampla no mercado chinês. Na semana passada, a ByteDance revelou que o Doubao possui 26 milhões de usuários ativos mensais em dispositivos móveis e computadores.

O número se compara com o aplicativo móvel do ChatGPT, que conta com 6,7 milhões de usuários mensais nos Estados Unidos, de acordo com a Similarweb. A plataforma americana estreou em novembro de 2022 e abriu uma nova fronteira em inteligência artificial.

O primeiro lugar no ranking do chatbot da empresa na China vem no mesmo momento em que, nos EUA, o TikTok vai à Justiça contra o governo americano. A empresa recorre para tentar suspender os efeitos de uma lei aprovada em abril, que determina o corte de laços da ByteDance com a China para seguir operando seu aplicativo de vídeos curtos no país.

A corrida dos serviços de IA na China inclui startups jovens como a Moonshot AI, com sede em Pequim, e seu bot Kimi.

“A concorrência desenfreada no setor de IA da China — que continua dominado por serviços gratuitos — combinada com as restrições comerciais dos EUA sobre chips avançados de aceleradores de IA provavelmente continuará a prejudicar os esforços de monetização para todos” disseram analistas da Bloomberg Inteligência.

O Ernie é o único entre os cinco principais chatbots de IA da China a oferecer assinatura paga. Apesar disso, a plataforma arrecadou menos de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) com compras dentro do aplicativo e com assinaturas desde seu lançamento em março de 2023, segundo a Sensor Tower.

