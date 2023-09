ChatGPT agora pode conversar com você. É possível escolher entre 5 vozes diferentes

A- A+

Em uma das maiores atualizações do ChatGPT até agora, a startup de inteligência artificial OpenAI está lançando um recurso que permite que o chatbot tenha voz e responda a perguntas e comandos falados.

A partir das próximas duas semanas, os usuários poderão escolher no aplicativo uma entre cinco ''vozes'', com nomes como “Juniper”, “Breeze” e “Ember”, e conversar com o chatbot, obtendo em tempo real respostas às suas perguntas faladas. O ChatGPT produzirá áudio do texto gerado naquela voz – por exemplo, lendo em voz alta uma história para dormir gerada por IA.

O recurso estará disponível para usuários que assinam o serviço ChatGPT Plus por US$ 20 por mês e usuários corporativos.

A OpenAI lançou seu aplicativo ChatGPT em maio e já oferece um recurso de voz para texto que permite aos usuários conversar com o bot. Adicionar um recurso de resposta de áudio pode criar a sensação de que as pessoas estão tendo uma conversa ''mais humana''.

A empresa espera que o novo recurso encoraje o uso de seu aplicativo móvel em qualquer lugar, colocando-o em concorrência mais acirrada com ofertas de assistentes pessoais como o Assistant, do Google; o Siri, da Apple; ou o Alexa, da Amazon.

O usuário pode pedir ao programa que fale sobre a história da Disneylândia enquanto dirige até o parque temático ou pedir uma receita de coquetel enquanto vasculha a cozinha. Em um teste da ferramenta, ela narrou habilmente uma história sobre uma estrela do mar e uma couve-nabo, conhecida como rutabaga. Mas, embora o ChatGPT possa criar letras para músicas, o aplicativo se recusará a cantar.

As vozes do ChatGPT soam bastante humanas - embora uma escuta atenta revele um tom um pouco robótico. A OpenAI disse que trabalhou com dubladores para construir o modelo de IA de conversão de texto em fala que sustenta o novo recurso.

O ChatGPT também vai responder perguntas sobre imagens. A empresa informou que nas próximas semanas os usuários pagos e corporativos poderão acessar um recurso do GPT-4 – um dos modelos de IA que alimenta o ChatGPT – para enviar uma imagem e uma pergunta relacionada a ela.

Por exemplo, será possível fazer upload de uma foto de óculos de sol rosa e pedir ao chatbot uma sugestão de roupa para combinar, ou enviar uma foto de um problema de matemática e solicitar ajuda para resolvê-lo. O recurso, que a OpenAI anunciou no início deste ano quando lançou o GPT-4, está disponível no aplicativo e site ChatGPT.

