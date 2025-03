A- A+

Tecnologia ChatGPT atrai 1 milhão de usuários em uma hora com febre de imagens no estilo "Studio Ghibli" Dado foi compartilhado nas redes sociais por Sam Altman, dono da OpenAI, que ignorou críticas sobre violação de direitos autorais da IA

Em apenas uma hora, o ChatGPT atingiu o marco de ter 1 milhão de novos usuários. A informação é o presidente e fundador da OpenAI, Sam Altman, que destacou o pico de interesse pelo sistema em um publicação nas redes sociais.

A procurar pela inteligência artificial acontece em meio ao movimento viral de criação de imagens no estilo do Studio Ghibli.

O conteúdo inspirado nas animações do estúdio japonês virou febre na semana passada, depois da empresa de IA iberar uma atualização do ChatGPT que aperfeiçoou os recursos de criação de imagens. A funcionalidade chegou a sobrecarregar os servidores da OpenAI.

“O lançamento do ChatGPT há 26 meses foi um dos momentos virais mais loucos que já vi, e incluímos um milhão de usuários em cinco dias”, escreveu Altman em uma publicação no X. “Adicionamos um milhão de usuários na última hora”, acrescentou.

Os memes que têm tomado as redes sociais recriam de imagens reais, selfies e cenas famosas diversas com a estética do Studio Ghibli, conhecido por animações como “Meu vizinho Totoro” ou “A viagem de Chihiro”.

O estúdio se consagrou a partir do trabalho de Hayao Miyazaki, um dos principais nomes do cinema japonês, conhecido por produzir animações desenhadas a mão.

A conta oficial da Casa Branca chegou a usar o novo recurso do ChatGPT para gerar imagens no estilo do estúdio, assim como a página oficial do governo indiano.

Autoridades brasileiras também entraram na onda, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

O recurso da OpenAI foi lançado na terça-feira passado e aperfeiçoou as possibilidades de criação de imagem dentro do ChatGPT, incluindo recursos como edição por meio de comandos e a inclusão de textos, o que antes era um desafio para o sistema. O modelo por trás é o GPT4o.

Direitos autorais da IA

Altman chegou a trocar a própria foto nas redes sociais para uma imagem sua recriada ao estilo do Studio Ghibli.

Na sexta-feira, ele afirmou que os processadores da OpenAI estavam “derretendo” com a explosão de demanda pelo recurso. Por causa disso, a companhia começou a impor limites para o uso da ferramenta.

A criação de imagens que copiam o estilo criado por Hayao Miyazaki acirrou o debate sobre direitos autorais de sistemas de inteligência artificial.

Miyazaki é conhecido pelo trabalho manual meticuloso com suas criações, que demoram anos para serem produzidas e tem uma parte significativa desenhada a mão.

Com a IA, usuários recriam a estética do artista em apenas alguns minutos.

Em resposta às críticas, a OpenAI afirmou ao site especializado americano Mashable que quer “o máximo de liberdade criativa para os usuários”.

A empresa argumentou que veta a criação de imagens que copiem o estilo de artistas vivos de forma individual, mas ressaltou que permite a reprodução de estéticas mais amplas, como a de estúdios de animação.

Altman, desde da explosão de interesse pela ferramenta para criação de memes, tem repostado publicações que compartilham imagens no estilo Studio Ghibli.

O recurso está disponível apenas para os usuários que assinam a versão paga do ChatGPT, que custa cerca de R$ 100 por mês.

O empresário da OpenAI afirmou que, em breve, a versão gratuita irá incluir a geração de três imagens por dia.

O ChatGPT já oferecia a criação de imagens dentro do chatbot, mas o recurso tinha limitações.

Com a atualização, a ferramenta foi aperfeiçoada para ser mais capaz de reproduzir os pedidos dos usuários, feitos por meio de texto.

A empresa não divulga detalhes de quantos usuários e assinantes o ChatGPT tem em todo o mundo.

Em fevereiro, no entanto, divulgou que havia ultrapassado 400 milhões de usuários semanais, o dobro do que tinha em agosto de 2024.

