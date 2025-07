ChatGPT em breve fará compras on-line, pesquisas e até criará apresentações de PowerPoint por você

A- A+

A OpenAI está lançando novas opções para que o chatbot ChatGPT execute uma variedade de tarefas cada vez mais complexas em nome do usuário, como parte de seu esforço para popularizar os chamados agentes de IA.

O ChatGPT Agent, que será apresentado durante um evento transmitido ao vivo nesta quinta-feira, foi projetado para simplificar projetos pessoais e profissionais — como planejar uma refeição e fazer pedidos dos ingredientes online, ou criar uma apresentação de slides para uma reunião de negócios.

A ferramenta funciona por meio do chatbot principal da OpenAI e combina as capacidades de dois serviços de IA lançados pela empresa no início deste ano: o Operator, que pode navegar, digitar e clicar na internet como um humano faria; e o Deep Research, voltado para realizar pesquisas online demoradas. A i nformação foi antecipada pelo jornal britânico Financial Times.

A empresa, sediada em San Francisco, informou que os recursos do agente estarão disponíveis imediatamente para os assinantes dos planos Pro, Plus e Team, com previsão de lançamento para outros clientes corporativos e do setor educacional ainda neste verão. Alguns detalhes do software já haviam sido revelados anteriormente pelo site The Information.

Um número crescente de empresas de tecnologia — incluindo a Microsoft Corp., investidora da OpenAI, e a rival Anthropic — está voltado para o desenvolvimento de agentes: softwares de IA capazes de executar tarefas em várias etapas com pouca supervisão humana.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, já afirmou que os agentes serão “o próximo grande avanço” da IA. A expectativa é que essas ferramentas economizem tempo dos usuários e cumpram a promessa de tornar as pessoas mais produtivas. Por ora, no entanto, o software ainda pode ser lento e frustrante.

Durante uma demonstração do ChatGPT Agent nesta semana, o gerente de produto da OpenAI, Neel Ajjarapu, deu ao chatbot um comando detalhado: navegar no Etsy em busca de luminárias vintage com valor abaixo de algumas centenas de dólares e frete grátis, colocar os modelos mais interessantes no carrinho de compras e fornecer um link para cada item.

Ajjarapu disse que a OpenAI também testou o uso da ferramenta para criar apresentações e slides em PowerPoint, embora tenha alertado que se trata mais de “rascunhos iniciais” que os usuários ainda precisarão revisar. A Microsoft, que desenvolve o PowerPoint, também oferece ferramentas de IA para ajudar profissionais a elaborar apresentações.

Segundo Ajjarapu, o modelo de IA que alimenta o agente utiliza um computador e um navegador da web para cumprir as tarefas. Ele também consegue receber feedback do usuário durante a execução e ajustar sua abordagem conforme necessário. Embora os usuários estejam acostumados a interagir com o ChatGPT quase em tempo real, a conclusão de tarefas no estilo “agente” pode levar vários minutos.

Agentes de IA apresentam novos riscos de segurança, devido à possibilidade de erros ou mau uso por pessoas mal-intencionadas. A OpenAI afirmou que o ChatGPT Agent não executará certas tarefas, como atividades financeiras ou orientações jurídicas.

Além disso, determinadas ações exigirão permissão prévia do usuário, como realizar compras. Em alguns casos, como escrever e-mails, o serviço solicitará supervisão humana.

Assim como nos lançamentos do Operator e do Deep Research, a empresa reconheceu que seu agente ainda precisa de aprimoramentos.

— Está longe de ser perfeito — disse Kevin Weil, diretor de produto da OpenAI, durante a demonstração. — Mas acho que, se tivéssemos voltado seis meses ou um ano e dissessemos que isso seria possível hoje, teríamos ficado bastante empolgados.

