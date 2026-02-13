Sex, 13 de Fevereiro

TECNOLOGIA

ChatGPT fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade no site

Segundo informações do site Downdetector, que monitora plaformas digitais, houve um pico de reclamações no Brasil por volta de 10h20, com 340 queixas. No fim do dia de ontem, a ferramenta já havia enfrentado problemas

ChatGPT, daOpenAI, fora do ar na manhã desta sexta-feira ChatGPT, daOpenAI, fora do ar na manhã desta sexta-feira  - Foto: Reprodução / OpenAI

O ChatGPT está fora do ar nesta sexta-feira. Quem tenta acessar a ferramenta se depara com uma imagem com o logo do chatbot e a mensagem "não foi possível carregar o site". A plataforma pede para que os usuários tentem mais tarde.


Segundo informações do site Downdetector, que monitora plaformas digitais, houve um pico de reclamações no Brasil por volta de 10h20, com 340 queixas. No fim do dia de ontem, a ferramenta já havia enfrentado problemas.

 

Usuários reclamam nas redes sociais de que não estão conseguindo acessar o CharGPT.

 

