TECNOLOGIA ChatGPT fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade no site Segundo informações do site Downdetector, que monitora plaformas digitais, houve um pico de reclamações no Brasil por volta de 10h20, com 340 queixas. No fim do dia de ontem, a ferramenta já havia enfrentado problemas

O ChatGPT está fora do ar nesta sexta-feira. Quem tenta acessar a ferramenta se depara com uma imagem com o logo do chatbot e a mensagem "não foi possível carregar o site". A plataforma pede para que os usuários tentem mais tarde.

ChatGPT fora do ar??? pic.twitter.com/NRKmntnHmC — Socorro Feirante (@EuRafaaaaaaaaaa) February 3, 2026



Segundo informações do site Downdetector, que monitora plaformas digitais, houve um pico de reclamações no Brasil por volta de 10h20, com 340 queixas. No fim do dia de ontem, a ferramenta já havia enfrentado problemas.

O ChatGPT TÁ FORA DO AR COMO VOU RESPONDER ATÉ UM MÍNIMO “oi” !!!! pic.twitter.com/6Diy7UWqsg — Paulo (@eu_paulinhos) February 3, 2026

Usuários reclamam nas redes sociais de que não estão conseguindo acessar o CharGPT.





