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TECNOLOGIA ChatGPT ganha ferramenta de IA para procurar passagens aéreas e comparar preços; entenda Aplicativo lançado pelo buscador Skyscanner também promete ajustar datas ou aeroportos por meio de comandos simples e em tempo real

Agora será possível utilizar a inteligência artificial (IA) de modo mais focado para buscar passagens aéreas e comparar preços de voos dentro do ChatGPT. Isso porque o buscador Skyscanner lançou um aplicativo associado ao chatbot da OpenAI, onde consumidores poderão fazer comandos simples e receber opções atualizadas em tempo real.

Segundo o buscador, a ideia é que, ao invés de utilizar a busca tradicional, como formulários e filtros, a ferramenta possa atender a pedidos como ajustar datas ou aeroportos com uma mensagem rápida e intuitiva. Enquanto a IA ajuda na descoberta de destinos, sugestões de roteiros e planejamento de viagens de forma mais personalizada

Para utilizar, os usuários devem instalar o aplicativo Skyscanner na loja de apps do ChatGPT e fazer comandos como: “@skyscanner, encontre o voo mais barato para Nova York em dezembro” para ver as opções de voos globais. A ferramenta é gratuita, mas não será possível comprar diretamente por meio da plataforma de inteligência artificial.





— O aplicativo do Skyscanner serve para ajudar em buscas direcionadas e personalizadas. Desta forma, o usuário poderá perguntar dentro do ChatGPT que tipo de passagem aérea está buscando, para qual local, para quais datas, em qual média de preço. O Skyscanner, então, reúne os principais resultados e redireciona o usuário para o site, onde ele poderá prosseguir para obter mais detalhes do voo — disse Piero Sierra, diretor de IA do Skyscanner, que lidera a estratégia de IA da empresa para viagens.

O buscador já oferece outros serviços de inteligência artificial para viagens em sua própria plataforma, como chatbots de aluguel de carros e hotéis, além do recurso "Football Flight Finder", que busca ajudar fãs de futebol que planejam sua viagem para a Copa do Mundo 2026 a encontrar o melhor voo.

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