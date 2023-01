ChatGPT ganhará rival: Baidu, espécie de Google chinês, lançará bot de inteligência artificial

A- A+

A Baidu, maior empresa de mecanismos de busca da China, está planejando lançar em março um serviço de chatbot de inteligência artificial (IA) semelhante ao ChatGPT, da OpenAI, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto, o que representa a entrada mais proeminente da China em uma corrida desencadeada pelo fenômeno tecnológico.

Inicialmente, a intenção da empresa é inicialmente incorporar o aplicativo a seus principais serviços de busca, disse a fonte, que pediu para se manter no anonimato. A ferramenta, cujo nome ainda não foi decidido, permitirá que os usuários obtenham resultados de pesquisa no estilo de conversa, como a plataforma popular da OpenAI.

Após a publicação da reportagem da Bloomberg, as ações da empresa subiram 5,8%, o maior ganho intradiário em quase quatro semanas.

A Baidu gastou bilhões de dólares pesquisando inteligência artificial em um esforço de anos para fazer a transição do marketing on-line para uma tecnologia mais profunda. Seu sistema Ernie – um modelo de aprendizado de máquina em larga escala que foi testado ao longo de vários anos – será a base de sua ferramenta semelhante ao ChatGPT, acrescentou a fonte.

Procurado pela reportagem, um representante da Baidu se recusou a comentar.

O ChatGPT, a ferramenta de inteligência artificial da OpenAI, vem revolucionando a internet desde sua estreia pública em novembro, acumulando mais de um milhão de usuários em poucos dias e iniciando um debate sobre o papel da inteligência artificial em escolas, escritórios e residências.

Empresas como a Microsoft estão investindo bilhões para tentar desenvolver aplicativos do mundo real, enquanto outras estão capitalizando o hype para levantar fundos. As ações da Buzzfeed mais que dobraram este mês depois que anunciou planos de incorporar o ChatGPT em seu conteúdo.

Baidu, Alibaba, Tencent e ByteDance controlam grande parte da internet da China. A empresa de buscas vem tentando reviver o crescimento na era móvel, depois de ficar cada vez mais atrás de seus maiores rivais, como por exemplo o Google, em áreas como publicidade móvel, vídeo e mídia social. Além da pesquisa em IA, a gigante das buscas também está desenvolvendo tecnologia de direção autônoma.

O CEO da Baidu, Robin Li, apontou o ChatGPT como um exemplo de onde a gigante da tecnologia pode assumir a liderança durante uma conversa interna em dezembro, de acordo com uma transcrição vista pela Bloomberg News.

Estou tão feliz que a tecnologia que estamos pensando todos os dias pode atrair a atenção de tantas pessoas. Isso não é fácil, disse.

Ele alertou que a comercialização da IA generativa, tornando-a um “produto de que todos precisam”, pode ser um desafio.

O ChatGPT também despertou o interesse dos internautas chineses, que, como pessoas de outros lugares, compartilharam capturas de tela de conversas surpreendentes com o bot de IA nas mídias sociais locais. Isso apesar de uma internet doméstica altamente censurada e isolada do resto do mundo, um modelo que ajudou empresas como a Baidu a prosperar como equivalentes locais do Google, Amazon e Facebook.

Além do Baidu, várias startups chinesas também estão explorando a inteçigência artificial generativa e atraíram investidores como Sequoia e Sinovation Ventures.

Veja também

inflação Mercado financeiro eleva projeção da inflação de 5,48% para 5,74%