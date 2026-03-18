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TECNOLOGIA ChatGPT, Gemini e Grok: Confira ranking global de IAs mais acessadas, segundo levantamento Relatório aponta consolidação da inteligência artificial como "infraestrutura invisível" e destaca fragmentação do mercado com crescimento de plataformas especializadas

Um levantamento da Andreessen Horowitz (a16z), divulgado em março de 2026, revela que a inteligência artificial generativa deixou de ser uma tecnologia emergente para se tornar a “infraestrutura invisível da economia digital”, como define o relatório.



O estudo mostra que o ChatGPT lidera com folga entre as plataformas mais acessadas no mundo, mas indica uma crescente fragmentação do setor, com ferramentas especializadas ganhando espaço.

De acordo com o documento, a forte presença de plataformas como Gemini, Canva e DeepSeek no topo do ranking evidencia que “o usuário não está apenas ‘testando’ a IA, mas integrando-a em seu fluxo de trabalho diário”, seja para automação de tarefas, criação visual ou desenvolvimento de software.



A ascensão de empresas chinesas e de modelos de código aberto também aponta para uma nova fase da competição global, em que a disputa se concentra no tempo de uso e na retenção de dados — e onde a “permissão algorítmica” passa a ser tão relevante quanto o tráfego orgânico.





O ranking das plataformas mais acessadas reúne diferentes perfis de uso, de assistentes universais a ferramentas voltadas para design, programação e gestão de conhecimento. Confira:

ChatGPT

Gemini

Canva

DeepSeek

Grok

Claude

Character.ai

Perplexity

Notion

Google AI Studio

As plataformas listadas podem ser agrupadas conforme suas finalidades principais: assistentes universais e produtividade, como ChatGPT, Gemini e Notion, voltados à escrita, organização e análise; criação visual e design, com destaque para o Canva; desenvolvimento e programação, onde se inserem DeepSeek e Google AI Studio; análise de informações e busca em tempo real, como Perplexity e Grok; produção de conteúdo e interpretação de grandes volumes de texto, representados pelo Claude; e entretenimento e interação social, caso do Character.ai, focado em experiências conversacionais e roleplay com personagens virtuais.

O estudo conclui que o avanço dessas plataformas sinaliza uma mudança estrutural no uso da tecnologia: a IA deixa de ser uma ferramenta pontual e passa a ocupar um papel central nas rotinas profissionais e na economia digital global.

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