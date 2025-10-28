A- A+

IA ChatGPT Go chega ao Brasil em parceria com Nubank Clientes Ultravioleta terão um mês de assinatura grátis

A OpenAI anunciou nesta terça-feira (28) um novo plano de assinatura que oferece recursos avançados do ChatGPT por R$ 39,99 ao mês. Trata-se do ChatGPT Go, uma nova alternativa premium de menor custo entre as versões gratuita e Plus.

A novidade chega ao mercado com benefícios exclusivos para clientes do Nubank, que podem obter até um ano de assinatura gratuita.

"Com a parceria com a OpenAI para oferecer este novo produto gratuitamente aos nossos clientes, estamos posicionando o Nubank como uma porta de entrada para inovações que tornam a vida dos nossos clientes melhor e mais fácil. Oferecer o ChatGPT Go é a nossa maneira de simplificar o acesso à tecnologia de ponta e retribuir algo ainda mais valioso aos nossos usuários: tempo", afirma Aly Ahearn, vice-presidente do Nubank Ultravioleta.

Comparado à versão gratuita, o novo ChatGPT Go oferece:

Limites de mensagens 10 vezes maiores com o GPT-5

10 vezes mais geração de imagens por dia

10 vezes mais uploads de arquivos ou imagens por dia

2 vezes mais memória para respostas mais personalizadas

Clientes do Nubank no Brasil podem assinar o novo ChatGPT Go com os seguintes benefícios especiais:

Clientes Nubank ganham 1 mês de assinatura grátis (válido para clientes sem histórico de assinatura paga do ChatGPT)

Clientes Nubank+ ganham 3 meses de assinatura grátis

Clientes Ultravioleta ganham 1 ano de assinatura grátis

Para ativar o benefício, é necessário resgatar o cupom na tela inicial ou na central de benefícios do app do Nu e, em seguida, concluir o cadastro no site do ChatGPT. Oferta com estoques limitados.

As demais pessoas podem acessar chat.openai.com ou baixar o app do ChatGPT, criar uma conta e selecionar o ChatGPT Go como seu plano por R$ 39,99 ao mês. Se você já possui uma conta gratuita, é possível fazer o upgrade para o Go pelo app ou pelo site.

“Com o ChatGPT Go, estamos tornando as ferramentas avançadas de IA acessíveis para mais pessoas ao redor do mundo. A parceria com o Nubank nos ajuda a levar essas capacidades a milhões de brasileiros, para que qualquer pessoa, desde estudantes a pequenos empreendedores, possa usar a IA para aproveitar melhor seu tempo e seu potencial”, afirma Oliver Jay, gerente-geral internacional da OpenAI.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também