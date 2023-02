ChatGPT lança assinatura de US$ 20 para brasileiros; veja como fazer

A- A+

O ChatGPT, inteligência artificial (IA) da OpenAI, começa a oferecer uma oportunidade de assinatura mensal de US$ 20 (cerca de R$ 105, pela cotação do dólar na última sexta-feira, de R$ 5,22) para brasileiros. A ferramenta consegue escrever textos, redações, letras de música e até receitas de bolo, a partir do comando do usuário. O plano atual foi anunciado nos Estados Unidos no último dia 1º.

O lançamento permite que o usuário possa acessar os serviços da ferramenta mesmo quando muitas pessoas tiverem acessando ao mesmo tempo. A assinatura também permite que a resposta da inteligência artificial seja mais rápida que para aqueles que não têm acesso aos serviços premium, além de garantir prioridade quando houver a atualização de novos produtos dentro da IA.

Veja como contratar o serviço premium

Para contratar a nova modalidade, basta clicar na opção "upgrade do plus", que fica no lado esquerdo da ferramenta, e optar pelo acesso premium. Isso permite que o usuário, através de uma conta Google ou uma conta direto na plataforma, possa contratar os serviços, com o cadastramento do cartão de crédito — válido para bandeiras Visa, MasterCard, American Express ou JCB.



Na página de contratação do serviço, a OpenAI alerta que, do contratante, será creditado o valor enquanto estiver usando a ferramenta, e que os valores podem ser alterados, conforme descrito nos termos e condições da modalidade.

Opera incluirá ferramenta no navegador

A ferramenta também vai passar a fazer parte do navegador Opera, criado pela Kunlun Tech. Segundo o canal americano CNBC, não foram dadas mais informações se o ChatGPT vai ficar disponível em todos os produtos da Opera.

O navegador anuncia a incorporação da inteligência artificial enquanto a Opera concentra apenas 2,4% de usuários dentro do mercado, segundo os números do Statcounter para janeiro deste ano. O Google Chrome, por outro lado, concentra 65,4% do uso de navegadores.

