ChatGPT lança versão corporativa, enquanto sua popularidade cai

A OpenAI, dona do ChatGPT, anunciou nesta segunda-feira (28) o lançamento de uma versão corporativa de seu chatbot baseada em inteligência artificial (IA), enquanto o uso da ferramenta sofre um declínio nove meses após sua estreia histórica.

Com o ChatGPT Enterprise, as empresas terão acesso a uma segunda versão premium do serviço, que, através de uma publicação no blog da OpenAI, fornecerá melhorias de segurança e privacidade de "nível corporativo".

A questão da segurança de dados ganhou grande relevância entre as empresas. Alguns, como Apple, Amazon e Samsung, chegaram a impedir que seus funcionários usassem o chatbot, por temores de que informações confidenciais possam vazar.

“O dia de hoje marca um novo passo na direção a um assistente IA para o trabalho que te ajuda com qualquer tarefa, é customizado para sua organização e protege os dados de sua companhia”, afirmou a OpenAI.

A versão empresarial do ChatGPT é semelhante ao Bing Chat Enterprise, da Microsoft, que utiliza a mesma tecnologia por meio de uma grande parceria.

O ChatGPT Enterprise será alimentado pelo GPT-4, o modelo mais avançado da OpenAI, assim como o ChatGPT Plus, a versão paga para indivíduos. Os clientes corporativos, porém, têm algumas vantagens, incluindo velocidade mais alta.

“Acreditamos que a IA pode ajudar e elevar todos os aspectos de nossas vidas no trabalho e tornar equipes mais criativas e produtivas”, disse a empresa.

Enquanto isso, o ChatGPT passa por dificuldades para manter a excitação que o fez o aplicativo com mais downloads em menos tempo em todo o mundo - um recorde batido no mês passado pelo Threads, rede social da Meta para concorrer com o X (antigo Twitter) .

Segundo a firma de análises da Similarweb, o tráfego do ChatGPT caiu em quase 10% em junho e depois novamente em julho.

Além disso, a OpenAI enfrentou resistência de publicações e outras plataformas que estão agora bloqueando a mineração de seus dados para o treinamento do modelo de inteligência artificial.

