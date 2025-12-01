A- A+

tecnologia ChatGPT poderá exibir anúncios em breve, sugere post no X Em uma postagem na plataforma, Tibor Blaho, que presta serviços de otimização para a OpenAI, mostrou código inédito do App do chatbot para Android que inclui "novas referências a um recurso de anúncios"

Em uma postagem no X, Tibor Blaho, engenheiro-chefe da AIPRM - que presta serviços de otimização para a OpenAI - mostrou alguns trechos de um código inédito do app ChatGPT para Android, versão 1.2025.329 beta. Ele inclui “novas referências a um ‘recurso de anúncios’ com ‘conteúdo bazar’, ‘anúncio de busca’ e ‘carrossel de anúncios de busca’.”

Em uma outra postagem, Blaho lembra que o ChatGPT tem sido relutante em colocar anúncios no aplicativo, acrescentando que essas referências são o primeiro indício claro de que isso está agora em desenvolvimento ativo”.

Blaho sugere que os anúncios podem ser exibidos por meio de respostas a pesquisas dos usuários, bem como compras e outras recomendações. Em novembro, a OpenAI lançou uma solução para pesquisa de compras, o que permite encontrar produtos em diversos sites, clicar nos links e comprar.

O engenheiro afirma ainda, que isso aproxima o ChatGPT do que já "vemos no Google e na Microsoft: o Google mostra anúncios em AI Overviews e nos resultados do Modo IA e já falou sobre ideias de anúncios nativos para o Gemini; o Copilot já mostra anúncios no chat para compras e outras consultas comerciais; e o Perplexity exibe perguntas patrocinadas ao lado das respostas".

Sam Altman, CEO da OpenAI, disse em um podcast durante o verão nos EUA que, embora a empresa ainda não tenha “feito nenhum produto de publicidade”, isso não significa que esteja descartado. Afinal, cerca de 800 milhões de pessoas usam o ChatGPT toda semana; isso é uma audiência significativa para segmentar com publicidade.

