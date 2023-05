ChatGPT: Samsung bane ferramenta de IA para funcionários após vazamentos de dados

A- A+

A Samsung Electronics está proibindo os funcionários de sua divisão de dispositivos móveis de usar serviços de Inteligência Artificial generativa, como o ChatGPT, informou a empresa nesta terça-feira (2), após casos de "uso indevido" da tecnologia.

O interesse em chatbots de inteligência artificial aumentou desde que o ChatGPT, apoiado pela Microsoft, foi lançado em novembro.

O ChatGPT causou sensação global por gerar redações, músicas, exames e até artigos de notícias a partir de breves solicitações. Os críticos se preocupam com a forma como o ChatGPT e seus concorrentes coletam e processam dados.

Grandes empresas financeiras, incluindo a Goldman Sachs, proibiram ou restringiram o uso de plataformas semelhantes ao ChatGPT por funcionários nos últimos meses.

A sul-coreana Samsung Electronics, uma das maiores fabricantes mundiais de chips de memória e smartphones, agora se juntou a essa lista. A proibição se aplica a funcionários da divisão de celulares e eletrodomésticos, disse um representante da Samsung à AFP.

Um memorando interno obtido pela AFP diz que a Samsung está trabalhando para encontrar maneiras de usar serviços generativos de IA em um "ambiente seguro e seguro para os funcionários, para que a eficiência e a conveniência do trabalho possam ser aprimoradas".



"... até que essas medidas sejam preparadas, estamos proibindo temporariamente o uso de serviços de IA generativa para computadores de propriedade da empresa", afirmou.

O memorando da empresa com sede em Suwon também aconselha os funcionários a evitar o upload de informações relacionadas ao trabalho para essas plataformas ao fazer login em computadores pessoais fora das instalações da empresa.

Ele diz que houve "instâncias de uso indevido" de recursos do tipo ChatGPT por funcionários da Samsung, sem fornecer detalhes.

Mais de 60 por cento da equipe da Samsung disse em uma pesquisa interna que havia riscos de segurança com o uso de plataformas de IA generativas com dispositivos da empresa, de acordo com o memorando.

