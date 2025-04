ChatGPT supera redes sociais e alcança 1º lugar entre os apps mais baixados do mundo

A- A+

O ChatGPT foi o aplicativo mais baixado do mundo em março. Pela primeira vez, a ferramenta de inteligência artificial da OpenAI liderou o ranking global de downloads, a frente de TikTok e Instagram, redes sociais que costumam disputar o topo da lista.

As instalações do aplicativo de IA cresceram 28% em relação a fevereiro e alcançaram 46 milhões de downloads em março. Os dados são da Appfigures Intelligence, plataforma que monitora o desempenho de apps nas lojas da Apple (App Store) e do Google (Google Play). O balanço não considera aplicativos de jogos.

Líder em fevereiro, o TikTok caiu para a terceira posição em março, com 45 milhões de downloads. O Instagram ficou em segundo lugar, com desempenho próximo ao do ChatGPT. Ao divulgar o resultado, a Appfigures aponta que as rede sociais “dominaram o topo do ranking por muito tempo”, mas com um reinado que “pode ter chegado ao fim”.



O Facebook e o WhatsApp, ambas da Meta, dona do Instagram, completam o topo de apps mais baixados, em quarto e quinto lugar. A lista é completada pelo Temu (6º), CapCut (7º), Telegram (8º), SnapChat (9º) e Threads (10º). Ao todo, os dez aplicativos mais baixados para o mês comam 339 milhões de downloads, um aumento em relação aos 299 milhões de fevereiro.

A procura pela ferramenta da OpenAI disparou após uma atualização que ampliou as capacidades de geração de imagens do ChatGPT. Com a integração do modelo GPT-4o, os usuários passaram a criar ilustrações detalhadas a partir de descrições textuais ou fotos, incluindo cenas no estilo das animações do Studio Ghibli, que variaram nas redes.

ChatGPT 'virando verbo'

A popularidade da funcionalidade foi tamanha que chegou a sobrecarregar os servidores da OpenAI, levando a empresa a impor limites temporários de uso. O movimento viral também intensificou críticas sobre uso indevido de referências visuais associadas pela inteligência artificial.

Segundo a Appfigures Intelligence, número de downloads do ChatGPT no primeiro trimestre de 2025 foi 148% maior do que no mesmo período de 2024. A avaliação da plataforma é que a ferramenta tem apresentado um crescimento contínuo de downloads, e que as atualizações do sistema explicam apenas em parte o feito registrado em março.

— Está começando a parecer que o ChatGPT está virando um verbo, como aconteceu com o Google nos anos 2000. Muita gente já não pensa em ‘IA’, mas sim em ‘ChatGPT’ — afirmou Ariel Michaeli, fundador e CEO da Appfigures, ao site especializado TechCrunch.

Segundo Sam Altman, CEO da OpenAI, o ChatGPT ganhou 1 milhão de novos usuários em uma hora após a atualização. O número representa um avanço em relação ao ritmo de crescimento inicial da ferramenta, que alcançou esse patamar em cinco dias após o lançamento.

