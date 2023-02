A- A+

tecnologia ChatGPT terá serviço de assinatura de US$ 20 por mês Assinantes terão prioridade no acesso à ferramenta de inteligência artificial em horários de pico. Uso gratuito continua

A OpenAI, empresa que lançou o ChatGPT - o chatbot que atraiu um milhão de usuários em poucos dias -, anunciou que está testando um plano de assinatura de US$ 20 por mês. O usuário que aderir ao plano pago terá prioridade no acesso à ferramenta de inteligência artificial, mesmo durante os horários de pico, conforme apurou a CNN Business.

Chamado de ChatGPT Plus, o plano de assinatura foi anunciado dois meses depois de a ferramenta ser lançada publicamente e rapidamente virar uma febre na internet., graças a sua capacidade de interagir com o usuário, respondendo a perguntas sobre os mais variados temas, e de executar tarefas por escrito, de resumo de textos a criação de poemas, em poucos segundos e com muita semelhança às feitas por humanos.

A OpenAI, segundo a qual o serviço seria gratuito enquanto estivesse em teste, informou que a ferramenta permanecerá gratuita para o público em geral.

De acordo com a CNN Business, muitas pessoas que queriam testar a ferramenta foram bloqueadas ou entraram na lista de espera. Com o plano de assinatura, qualquer pessoa que se dispor a pagar os US$ 20 se beneficiará de tempos de resposta mais rápidos e acesso prioritário a novos recursos e melhorias do chatbot.

“Amamos nossos usuários gratuitos e continuaremos a oferecer acesso gratuito ao ChatGPT. Ao oferecer esse preço de assinatura, poderemos ajudar a oferecer suporte à disponibilidade de acesso gratuito para o maior número possível de pessoas.

Ainda em fase de teste, o ChatGPT Plus será disponibilizado primeiro nos Estados Unidos, sendo liberado em outros países logo depois, segundo a empresa, que pretende começar a convidar pessoas de sua lista de espera nas próximas semanas.

“A visualização do ChatGPT nos permitiu aprender com o uso no mundo real e fizemos melhorias e atualizações importantes com base no feedback”, disse a empresa em comunicado à CNN, acrescentando que já explora opções para planos de baixo custo, planos de negócios e pacotes de dados para maior disponibilidade aos usuários.

Desde que foi lançado em novembro passado, o ChatGPT tem sido usado para gerar ensaios originais, histórias e letras de músicas de acordo com as solicitações do usuário. O bot chegou a superar alguns alunos, sendo aprovado para um curso de MBA em uma universidade nos EUA, e até foi usado por CEOs para escrever e-mails.

Embora tenha virado uma febre entre os usuários, vem causando algumas preocupações sobre imprecisões, seu potencial de perpetuar discursos de ódio e preconceitos, espalhar fake news e a ajudar os alunos a trapacear.

No início desta semana, a OpenAI anunciou um novo recurso, chamado “classificador”, que permite aos usuários verificar se um ensaio foi escrito por um ser humano ou por inteligência artificial. O recurso já está disponível no site da empresa.

