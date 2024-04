Chef brasileiro leva culinária nacional para os EUA

A- A+

Os maiores desejos dos brasileiros são viajar e empreender. Para se ter uma ideia, um levantamento do Sebrae mostra que 6 em cada 10 brasileiros sonham em ter o próprio negócio.

Devido às oportunidades que os Estados Unidos oferecem para o empreendedorismo, muitos deles acabam buscando o país para abrir a própria empresa. No ramo da gastronomia, isso não é diferente.

Embora a culinária brasileira seja diversa, para muitos americanos, ela pode se resumir a feijoada, caipirinha e churrasco.

Por isso, chefs brasileiros têm visto a possibilidade de quebrar esse estereótipo, a partir da oportunidade de mostrar a diversidade da cozinha nacional.

Esse é o caso do chef Rodrigo Resende Demarco. Com mais de 20 anos atuando no ramo, o brasileiro levou para os Estados Unidos sua experiência no setor alimentício com o Rustic 21 Bistro. O estabelecimento está localizado em Jacksonville, na Flórida, e a ideia, de acordo com ele, é levar o nome para outras cidades em solo americano.

