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Guerra no Oriente Médio Chefe da AIE diz que economia global enfrenta 'grande ameaça' com guerra no Oriente Médio "Nenhum país estará imune aos efeitos desta crise se ela continuar avançando"

O diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, disse nesta segunda-feira (23) que a economia global enfrenta uma "grande, grande ameaça" por causa da guerra no Oriente Médio.

"Nenhum país estará imune aos efeitos desta crise se ela continuar avançando", disse Birol, no Clube Nacional de Imprensa da Austrália, em Camberra.

Segundo Birol, a crise no Oriente Médio tem um impacto pior do que os dois choques do petróleo dos anos 1970 e a guerra da Ucrânia sobre os mercados de gás.

O chefe da AIE afirmou que 40 instalações de energia em nove países da região estão "severamente ou muito severamente danificadas".

Birol acrescentou que está em conversas com governos da Europa e da Ásia sobre a possibilidade de liberação de mais petróleo dos estoques estratégicos.

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