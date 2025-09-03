A- A+

Tarifas Chefe do Comitê de Comércio da UE diz ter dúvidas sobre acordo tarifário com EUA "Muitas questões estão presentes, e acho que haverá algumas emendas", disse o presidente do Comitê, Bernd Lange

O chefe do Comitê de Comércio do Parlamento Europeu disse nesta quarta-feira (3) que tem "dúvidas" sobre aspectos do acordo comercial da União Europeia (UE) com os EUA e previu que o acordo pode ser emendado durante o processo de aprovação legislativa. "Muitas questões estão presentes, e acho que haverá algumas emendas", disse o presidente do Comitê, Bernd Lange, acrescentando que "eu e também alguns de meus colegas temos dúvidas sobre o acordo".

Lange não chegou a se opor abertamente ao acordo firmado em 27 de julho entre a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente dos EUA, Donald Trump.

O acordo teve uma recepção mista na Europa, com associações empresariais dizendo que impõe altos custos que dificultarão as exportações para os americanos. Von der Leyen afirma que isso reduzirá uma dolorosa tarifa de 27,5% sobre automóveis e trará estabilidade e previsibilidade para as empresas. Fonte: Associated Press

