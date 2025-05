Chefe do Instagram diz que o aplicativo teme a ameaça do TikTok há anos

A- A+

Uma pequena parte do conteúdo do Instagram vem de usuários interagindo com familiares e amigos, já que o aplicativo tem se concentrado mais em vídeos para competir com o TikTok, afirmou o chefe da plataforma, Adam Mosseri, tentando rebater as alegações do governo de que a Meta monopoliza as redes sociais.

Mosseri, funcionário de longa data da Meta e chefe do Instagram desde 2018, testemunhou nesta quinta-feira que o mercado de redes sociais mudou “drasticamente” desde que entrou na empresa.

Segundo ele, o Instagram agora está preso em uma corrida acelerada contra o TikTok e outras plataformas concorrentes, todas oferecendo recursos semelhantes e disputando o mesmo público central: usuários com menos de 30 anos.

À medida que o Instagram evoluiu para competir com o TikTok com mais entretenimento em vídeo, também mudou o motivo pelo qual as pessoas acessam a plataforma, disse Mosseri a um tribunal federal em Washington durante a quarta semana de um julgamento antitruste movido contra a Meta nos EUA.

Ele afirmou que apenas uma em cada seis postagens no recurso Stories do Instagram vem atualmente de pessoas interagindo com amigos e familiares.

O sucesso do TikTok surgiu como peça-chave na defesa da Meta no processo antitruste de alto perfil movido pela Comissão Federal de Comércio (FTC), que busca desmembrar a empresa-mãe e forçá-la a se desfazer do Instagram e do WhatsApp.

O caso da FTC depende de provar que a Meta obteve e manteve um monopólio em um mercado definido de forma restrita, referido no tribunal como “serviços de redes sociais pessoais”. Esse mercado consiste principalmente em produtos voltados para o compartilhamento de conteúdo com amigos e familiares.

Nesta quinta-feira, os advogados da Meta apresentaram um documento interno do Instagram de setembro de 2019, que dizia em letras maiúsculas: “A CONCORRÊNCIA DO TIKTOK É UMA GRANDE PREOCUPAÇÃO.” Os pesquisadores do Instagram haviam notado uma queda no engajamento dos usuários na plataforma e determinaram, de forma “conservadora”, que 40% da redução ano a ano no tempo gasto na plataforma era atribuída à ascensão do TikTok, conforme mostrou o documento.

“Para nós, crescimento é tudo”, disse Mosseri no tribunal. “Ou você está crescendo, ou está lentamente morrendo.”

Em resposta às quedas no engajamento, Mosseri descreveu as maneiras pelas quais os executivos da Meta tentaram mudar o Instagram para competir melhor com o TikTok — incluindo gastar bilhões de dólares no desenvolvimento de novos recursos, na expansão da força de trabalho e no avanço de modelos de inteligência artificial.

Segundo Mosseri, o Instagram encontrou “mais sucesso” ao “misturar” conteúdo produzido por amigos e familiares com o de celebridades e figuras públicas.

Mosseri, que havia acabado de retornar de uma viagem a Nova York para participar do Met Gala, manteve-se calmo no tribunal. Seu depoimento provocou risos repetidamente, inclusive dos próprios advogados da FTC. Durante sua participação, ele chamou a compra do Instagram pela Meta de “uma das melhores aquisições de todos os tempos”.

Hoje mais cedo, a FTC apresentou e-mails de Mosseri, vídeos que ele compartilhou no Instagram e participações em podcasts ao longo de vários anos, na tentativa de demonstrar que a plataforma é construída com base em relacionamentos entre amigos e familiares. A agência também procurou mostrar que a qualidade do Instagram caiu devido à falta de investimento.

Mosseri, que já ocupou vários cargos na Meta — desde design de produto até a liderança da equipe do Feed de Notícias do Facebook, e agora chefia o Instagram — adotou um tom mais conciliador do que outros funcionários da empresa que testemunharam.

Quando o advogado da FTC apresentou um e-mail de 2018 em que Mosseri expressava preocupação a outro executivo sobre a limitação de recursos para o trabalho de segurança do Instagram, que ele chamou de “gravemente insuficiente em pessoal”, o executivo declarou: “Acho que nossas missões sempre foram maiores do que nossa capacidade de realizá-las.” Mosseri acrescentou que sempre quer mais recursos para áreas como segurança.

A FTC também apresentou e-mails trocados entre Mosseri e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em junho de 2018. Esclarecendo comentários que havia feito na casa de Zuckerberg no fim de semana anterior, Mosseri disse que não achava que o Instagram deveria abandonar seu foco em amigos e familiares para se concentrar apenas em influenciadores e interesses. “Acho que isso seria um erro”, escreveu Mosseri.

Zuckerberg respondeu: “O Instagram definitivamente precisa continuar com os amigos” e “sempre precisará focar nos amigos” além dos influenciadores.

