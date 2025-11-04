A- A+

CONFERÊNCIA CLIMÁTICA "Chega de discussão" sobre a COP30, diz Lula ao exigir ações sobre o clima A reunião coincide com um relatório divulgado nesta terça-feira que confirma que o mundo está longe de conter as mudanças climáticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu, nesta terça-feira (4), que as negociações climáticas da ONU em Belém, no Pará, se traduzam em ações concretas, após anos de diálogo e poucas decisões, em entrevista à AFP e a outras agências de notícias internacionais.

"Nós queremos ver se é possível inaugurar uma nova fase da COP de implementação (...). Chega de discussão, agora tem que implementar o que nós já discutimos", disse Lula antes de uma cúpula com cerca de 50 chefes de Estado e de governo em Belém nestas quinta e sexta-feira (6 e 7 de novembro).

A reunião coincide com um relatório divulgado nesta terça-feira que confirma que o mundo está longe de conter as mudanças climáticas: as emissões globais de gases de efeito estufa aumentaram 2,3% em 2024 em comparação com o ano anterior, segundo novos dados da ONU.

"Nós já tivemos várias COPs, muitas decisões foram tomadas, muitas decisões não foram executadas", acrescentou o presidente, de 80 anos.

"Não queremos que a COP continue sendo uma feira de produtos ideológicos, climáticos (...). Nós queremos que ela seja muito séria e que as coisas que nós decidimos possam ser implementadas", enfatizou.

A COP30, que começa na próxima semana após a cúpula de líderes, será realizada pela primeira vez na Amazônia.

A chegada de cerca de 50 mil visitantes gerou caos em relação à hospedagem em Belém, com preços altíssimos que levantaram preocupações sobre a possível exclusão de países mais pobres.

"Quando nós decidimos fazer a COP aqui no estado do Pará, a gente já sabia das condições do estado, já sabia das condições da cidade (...). A gente decidiu fazer aqui porque a gente não queria comodidades, nós queríamos desafios. E nós queríamos que o mundo viesse conhecer a Amazônia", disse Lula.

